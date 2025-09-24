¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤ë¡×µÜÏÆºéÎÉà¿À¤¬¤«¤ê¥º¥êÍî¤Á¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡×
¡¡¸µHKT48¤Ç´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¤ÎµÜÏÆºéÎÉ(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ¥·¥¢¥È¥ë¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖSeattle¡×¤È¤À¤±µ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤á¤ÎÄ¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¤òÊÒÊý¤Î¸ª¤«¤é¤º¤é¤·¡¢¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈþÈ©¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢Æü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤Ê¤¬¤é±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÆü¾ï¤ò±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¢Èþ¤·¤¤°Ê¾å¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í??¡×¡Ö¥·¥¢¥È¥ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ä¡×¤Ê¤ÉÀ¼¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖHKT¤Î»þ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥·¥¢¥È¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¤Î³èÌö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¿À¤¬¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£