¡ÚÌÀÆü25Æü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°À®¡¢´î¤Ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡Ä¡Ò25ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¡Ó
´î¤Ó¤ÎÃæ¡¢¤Î¤Ö¤¬½Ð¤«¤±¤¿Àè¤Ï¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÂè26½µ¡Ö°¦¤ÈÍ¦µ¤¤À¤±¤¬Í§Ã£¤µ¡×¤Ï25Æü¡¢Âè129²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç´°À®¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï°ÂÅÈ¤È´î¤Ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¿ó¤Ï¿Íµ¤Ì¡²è²È¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡£
¡ÒÂè129²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡2Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç´°À®¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤ä¤Ê¤¤¤¿¤«¤·¤ÎÌ¾¤ÏÆüËÜÃæ¤Ë¹¤Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿ó¤Ï¿Íµ¤Ì¡²è²È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ö¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤Î¤Ö¤¬½Ð¤«¤±¤¿Àè¤Ï¡Ä¡£ ¡¡
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢àµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁá¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ÖDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ìø°æ¡ÊÄ«ÅÄ¡Ë¤Î¤Ö¤òº£ÅÄÈþºù¡¢É×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHKÁí¹ç¡ÊËè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é¡Ë¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£