¡Ö¥ß¥¹Èþ¤·¤¤20Âå¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×½Ð¿È½÷Í¥¡Äà°½÷¤«¤é·Ù»¡½ðÄ¹¤ËáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
°½÷Ìò¤ÇÏÃÂê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿·Ù»¡´±¤ËŽ¥Ž¥Ž¥
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎµÜËÜçýÍ³¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿àÀ©Éþ»Ñá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃæ±û·Ù»¡½ð¡¡³«½ð150¼þÇ¯¡¡¸òÄÌ°ÂÁ´¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ë¤Æ1Æü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç·ÉÎé¤·¤¿¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ô¡¼¥Ý¤¯¤ó¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÀ©Éþ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖçýÍ³¤Á¤ã¤ó¡¢ÂáÊá¤·¤Æ¡Á¡×¡Ö·Ù»¡½ðÄ¹¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤ë¤Ê¤ó¤ÆŽ¥Ž¥Ž¥¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤½ðÄ¹¤µ¤ó¡×¡Ö·Ù»¡½ðÀêµò¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡µÜËÜ¤Ï2016Ç¯¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥ß¥¹Èþ¤·¤¤20Âå¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÉÂ±¡Àêµò¡×¤ä¡Ö¿·¶õ¹ÁÀêµò¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£25Ç¯7·î¤«¤é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¡¡¸µºÊ¤ÎÉü½²¡×¤Ç¤Ï°½÷¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£