¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì¥¤»¤¿¹ë²÷¤ÊÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¡¢SNS¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡20Æü¤Ë¡ÖÆü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¥Ç¡¼¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µð¿Í¡½¹Åç(Åìµþ¥É¡¼¥à)¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢NFLÀìÌç¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÎNFL¶æ³ÚÉô¡×(Æü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹)¤Î¿·¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¸Þ½½Íò¤Ë¤¤¤«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(22)¡£
¡¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ç¡ÖNIIKA215¡×¤ÎÇØÈÖ¹æÆþ¤ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤ÎÂç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤¿¹ë²÷¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿°ìµå¤Ï¸«»ö¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÃ£À®¡£Æâ³¤Å¯Ìé¥³¡¼¥Á¤¬ ¡Ö½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»Ë¾å°ìÈÖÎÉ¤¤Åê¤²Êý¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤Åê¤²¤Ã¤×¤ê¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö²Ä°¦¤¤´é¤·¤ÆÃËÁ°¤¹¤®¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¡ª¡×¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¤è¤¦¡×¡Ö120km/hÁ°¸å¤Ï½Ð¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»Ïµå¼°¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹¾Àî¤µ¤ó¤Ë³«¤¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¼ê¤ÇÄ¾¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿ÁÇÅ¨¤è¡ª¡×¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»ÒÌîµå¥Á¡¼¥à¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤âÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¥¹¥²¡Á»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡ª¤Þ¤µ¤Ë¡¢¿·»þÂå¡×¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ç¤³¤ì¤À¤±Åê¤²¤ì¤ÆÈ¿Æ°»È¤¨¤Æ¤ë»Ò¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£