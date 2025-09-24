¡Ú¥Æ¥Ë¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óOP¡ÛÌÊ´ÓÍÛ²ð¤Ï1²óÀïÇÔÂà¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤Ç¡Ö¤±¤¤¤ì¤ó¤¬µ¯¤¤¿¡×¤â´þ¸¢¤»¤ºÀï¤¤È´¤¯
¡¡¡þ¥Æ¥Ë¥¹ÃË»ÒÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥óÂè1Æü¡Ê2025Ç¯9·î24Æü¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿¹¸ø±à¡Ë
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°147°Ì¤ÎÌÊ´ÓÍÛ²ð¡ÊSBC¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÏÆ±51°Ì¤Î¥Ì¥Î¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤Ë6¡½2¡¢4¡½6¡¢1¡½6¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¤±¤¤¤ì¤ó¤òµ¯¤³¤·¤ÆÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤±¤¤¤ì¤ó¤¬µ¯¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¤¤Ö²ù¤·¤µ¤¬¶¯¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡6¡½2¤ÇÃ¥¤Ã¤¿Âè1¥»¥Ã¥È¤ÏºÇÂ®220¥¥íÂæ¤Î¥µ¡¼¥Ö¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥¨¡¼¥¹7ËÜ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÁê¼ê¤ò°µÅÝ¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¤âÂè7¥²¡¼¥à¤ÇÀè¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖµÞ¤ËÂ¼þ¤ê¤Ë¤±¤¤¤ì¤ó¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÁ´¿È¤ËÍè¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤Ê¤¯¡¢Âè4¥²¡¼¥à¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤Î2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¡£Í½Áª¤«¤éËÜÀï½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¼ã¼ê¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È´þ¸¢¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê´þ¸¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ë°ìÈÖ¤½¤ì¤¬¶¯¤¤¡£ÅÝ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Î¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èââ»ý¤ò¼¨¤·¤¿¡£