「悪魔祓い」を意味する名前を持つブルーキュラソーの青が綺麗なテキーラカクテルとは！？【THE カクテルバイブル500】
テキーラ【イグアナ（Iguana）】
食後にゆっくりと“甘口”を楽しむ
テキーラとウオッカに同量のコーヒーリキュールを加えることで、芳醇な香りを楽しむことができる甘口のカクテル。素材のすべてがアルコール飲料ということでアルコール度数も高め。じっくりと味わいながらいただこう。
レシピ
テキーラ：20ml
ウオッカ：20ml
コーヒーリキュール：20ml
氷を入れたグラスにすべての材料を入れ、軽く混ぜる。オレンジピールを飾りつけて完成。
ひとことメモ
爬虫類のイグアナがそのままカクテル名に。なぜこの名を付けたのかは不明。
テキーラ【エクソシスト（Exorcist）】
神秘的な見た目で人気のカクテル
ブルーキュラソーによる青色がインパクトを与える。テキーラの風味にレモンジュースの酸味とブルーキュラソーの甘みが絶妙にマッチした味わいは複雑で奥深い。「悪魔祓い」を意味する名も、どこか神秘的な印象だ。
レシピ
テキーラ：30ml
ブルーキュラソー：15ml
レモンジュース：15ml
すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。
ひとことメモ
1972年に公開された同名の映画『エクソシスト』。いまでも映画ファンの間で語り継がれる傑作ホラーでもある。
テキーラ（Tequila）とは
アロエに似たリュウゼツラン（竜舌蘭）という多肉植物を原料とするメキシコ特産の蒸留酒。ホワイトテキーラがポピュラー。メキシコ市北西部のテキーラ地区でつくられたもののみが「テキーラ」を名乗ることができ、それ以外は「メスカル」と呼んで区別する。熟成を重ねるごとにまろやかさが増す。
【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡