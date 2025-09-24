「悪魔祓い」を意味する名前を持つブルーキュラソーの青が綺麗なテキーラカクテルとは！？【THE カクテルバイブル500】

テキーラ【イグアナ（Iguana）】

食後にゆっくりと“甘口”を楽しむ

テキーラとウオッカに同量のコーヒーリキュールを加えることで、芳醇な香りを楽しむことができる甘口のカクテル。素材のすべてがアルコール飲料ということでアルコール度数も高め。じっくりと味わいながらいただこう。

レシピ

テキーラ：20ml

ウオッカ：20ml

コーヒーリキュール：20ml

氷を入れたグラスにすべての材料を入れ、軽く混ぜる。オレンジピールを飾りつけて完成。

ひとことメモ

爬虫類のイグアナがそのままカクテル名に。なぜこの名を付けたのかは不明。

テキーラ【エクソシスト（Exorcist）】

神秘的な見た目で人気のカクテル

ブルーキュラソーによる青色がインパクトを与える。テキーラの風味にレモンジュースの酸味とブルーキュラソーの甘みが絶妙にマッチした味わいは複雑で奥深い。「悪魔祓い」を意味する名も、どこか神秘的な印象だ。

レシピ

テキーラ：30ml

ブルーキュラソー：15ml

レモンジュース：15ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

1972年に公開された同名の映画『エクソシスト』。いまでも映画ファンの間で語り継がれる傑作ホラーでもある。

テキーラ（Tequila）とは

アロエに似たリュウゼツラン（竜舌蘭）という多肉植物を原料とするメキシコ特産の蒸留酒。ホワイトテキーラがポピュラー。メキシコ市北西部のテキーラ地区でつくられたもののみが「テキーラ」を名乗ることができ、それ以外は「メスカル」と呼んで区別する。熟成を重ねるごとにまろやかさが増す。

