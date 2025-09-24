通貨オプション　ボラティリティー　１週間は引き続き低水準、ドル円６．８％

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.80　6.19　5.31　6.05
1MO　8.46　6.50　6.65　6.41
3MO　9.10　6.80　7.43　7.28
6MO　9.08　6.80　7.84　7.46
9MO　9.16　6.92　8.17　7.72
1YR　9.24　7.00　8.44　7.89

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　5.92　7.15　6.50
1MO　7.35　7.74　6.76
3MO　8.46　8.42　7.20
6MO　8.81　8.69　7.33
9MO　9.17　9.00　7.50
1YR　9.40　9.24　7.63
東京時間16:40現在　参考値

　ロンドン序盤、前日に引き続き１週間ボラティリティー水準は全般に低水準で推移。ドル円は６．８０％、ユーロドルは６．１９％、ユーロ円は５．３１％など。落ち着いた相場展開となっている。