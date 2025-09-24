通貨オプション ボラティリティー １週間は引き続き低水準、ドル円６．８％
通貨オプション ボラティリティー １週間は引き続き低水準、ドル円６．８％
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.80 6.19 5.31 6.05
1MO 8.46 6.50 6.65 6.41
3MO 9.10 6.80 7.43 7.28
6MO 9.08 6.80 7.84 7.46
9MO 9.16 6.92 8.17 7.72
1YR 9.24 7.00 8.44 7.89
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.92 7.15 6.50
1MO 7.35 7.74 6.76
3MO 8.46 8.42 7.20
6MO 8.81 8.69 7.33
9MO 9.17 9.00 7.50
1YR 9.40 9.24 7.63
東京時間16:40現在 参考値
ロンドン序盤、前日に引き続き１週間ボラティリティー水準は全般に低水準で推移。ドル円は６．８０％、ユーロドルは６．１９％、ユーロ円は５．３１％など。落ち着いた相場展開となっている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.80 6.19 5.31 6.05
1MO 8.46 6.50 6.65 6.41
3MO 9.10 6.80 7.43 7.28
6MO 9.08 6.80 7.84 7.46
9MO 9.16 6.92 8.17 7.72
1YR 9.24 7.00 8.44 7.89
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.92 7.15 6.50
1MO 7.35 7.74 6.76
3MO 8.46 8.42 7.20
6MO 8.81 8.69 7.33
9MO 9.17 9.00 7.50
1YR 9.40 9.24 7.63
東京時間16:40現在 参考値
ロンドン序盤、前日に引き続き１週間ボラティリティー水準は全般に低水準で推移。ドル円は６．８０％、ユーロドルは６．１９％、ユーロ円は５．３１％など。落ち着いた相場展開となっている。