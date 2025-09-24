24日未明、日本の南で新たに台風20号が発生し、日本周辺には3つの台風が存在しています。

■台風18号 まもなく中国大陸上陸見込み

台湾などに大きな被害をもたらした非常に強い台風18号は、午後3時現在、南シナ海にあって、1時間に20キロの速さで西北西に進んでいます。台風18号は、まもなく中国大陸に上陸し、その後は急速に衰え、25日午後3時までには熱帯低気圧に変わる見込みで、日本への影響はないでしょう。

■“迷走”台風19号 今後も数日は居座る見込み

日本のはるか東で迷走・ほぼ停滞している台風19号は、今後も数日は同じような場所で迷走を続けそうです。ただ、27日（土）頃からは偏西風に乗り、足早に北上を開始。その後、29日（日）には温帯低気圧に変わる見込みです。列島からは離れているため、日本付近への直接的な影響はありませんが、東北や関東などの太平洋沿岸には台風のうねりが届き、シケている所があります。週後半にかけて、うねりを伴った高波には注意が必要です。

■きょう24日未明 新たに台風20号が発生

そして、24日未明にカロリン諸島で発生した台風20号は、今後、フィリピンの東を西寄りに進む見通しです。26日には暴風域を伴ってフィリピン付近に達し、その後も発達しながら北上。29日頃には強い勢力で中国・海南島付近に達する見込みです。こちらの台風も、日本への影響はないでしょう。

先週以降、日本の南で立て続けに台風が発生していますが、いずれの台風も幸い日本への接近はありませんでした。しかし、日本近海の海面水温は、現在も30℃前後と、平年よりも3℃前後高い状態が続いています。今後、日本付近に接近する台風が出てきた場合、日本近海で発達する可能性も十分にありますので、引き続き台風情報にはご注意ください。