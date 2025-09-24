兄弟デュオ「ビリー・バンバン」の兄、菅原孝さんが11日、肺炎のため都内の病院で死去した。81歳だった。訃報を受け、「ビリー・バンバン」が長年CMソングを手がけた焼酎「いいちこ」を製造する三和酒類の西和紀社長が追悼した。

菅原さんは2014年7月に脳出血で倒れ、左半身にまひが残り、車いす生活となったが、リハビリを継続。2015年5月にTBSラジオ「大沢悠里のゆうゆうワイド」で仕事復帰を果たしていた。

西社長は同社を通じ「このたび、ビリー・バンバンの菅原孝様がご逝去されたとの報に接し、謹んで哀悼の意を表します」と追悼。

「菅原孝様には、ビリー・バンバンとして1993年から『いいちこ』のCMソングを長年にわたりご担当いただき、透明感のある歌声と温かみのあるハーモニーで、商品とともに多くの方々の心に残る印象を与えてくださいました」と感謝。

「『また君に恋してる』をはじめとした世代を超えて愛される楽曲は、『いいちこ』の持つ透明感ややさしさと響き合い、弊社のブランドイメージを築くうえで欠かすことのできない存在です。菅原孝様の誠実で優しいお人柄、そして音楽に対する真摯な姿勢は、私たちにとっても大きな学びであり、励みでもありました」とした。

「ご生前のご厚情に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。三和酒類株式会社代表取締役社長 西和紀」と結んだ。