B2奈良がナイジェル・スパイクスと契約合意…昨季B2リバウンド王のベテランビッグマン

9月24日、B2西地区のバンビシャス奈良は、ナイジェル・スパイクスと2025－26シーズンの選手契約に合意したと発表した。

アメリカ出身で現在35歳のスパイクスは、208センチ105キロのセンター。2016－17シーズンに福島ファイヤーボンズの一員としてBリーグデビューし、秋田ノーザンハピネッツ、アースフレンズ東京Z、トライフープ岡山、ライジングゼファー福岡、アイシンアレイオンズでプレー。2022年には海外クラブへ移籍したが、2023年2月に再び来日し、富山グラウジーズ、香川ファイブアローズ、神戸ストークスでもプレー。愛媛オレンジバイキングスに所属していた昨シーズンは、B2リーグ戦で52試合に出場し、1試合平均11.0得点12.0リバウンドを記録。Bリーグキャリア9年目にして初のB2リバウンド王を受賞した。

今回の契約に際してスパイクスは、クラブ公式サイトを通し次のようにコメントした。

「バンビシャス奈良の皆さん、こんにちは！バンビシャス奈良の一員としてプレーすることが楽しみです。自分のできる限り、チームを手助けできるようにがんばります！また、バンビシャス奈良のユニフォームを着て、コートに立てることを光栄に思います。開幕戦で、皆さんにお会いできることがとても楽しみです！」

