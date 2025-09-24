ディズニープラス スターで独占配信中の『エイリアン：アース』。『SHOGUN 将軍』のFXが製作を手がけ、エイリアンの生みの親であるリドリー・スコットが製作総指揮を務める本作。映画批評家サイト「Rotten Tomatoes」で批評家スコア95％フレッシュという、『エイリアン』シリーズの中で最高となるスコア（※9月22日時点）を獲得。シーズンフィナーレでもある第8話は、ロスト・ボーイズたちの“反撃”から幕をあける。

※本稿は『エイリアン：アース』第8話のネタバレを含みます。

■“幽霊”として大人たちに反撃するロスト・ボーイズ

第7話のラストでハーミット（アレックス・ロウザー）に対して怒鳴り声をあげたウェンディ（シドニー・チャンドラー）。ついにはゼノモーフを兵器化し、感情のない目で彼らを殺していくその様子を見ていた彼女に残っていた唯一の人間性、それが兄との繋がりだった。しかし、彼女はもう彼が自分の味方ではなく“人間側”であると感じてしまう。

最終話は、そんな彼女が一緒に檻に閉じ込められたロスト・ボーイズを扇動し、その中から遠隔的に大人たちを追い詰める様子がなんとも恐ろしかった。ニブス（リリー・ニューマーク）がしきりに言っていた“幽霊”として、映像パネルを操作してハーミットの友人でもある戦闘兵らを恐怖のどん底に陥れる。正直、あそこまでのことができてしまうウェンディが強すぎて、本当に檻が檻として機能していないのがすごい。

しかし、そこでスミー（ジョナサン・アジャイ）が彼女にハーミットのことを聞くのだ。兄を敵分子としてみなそうとする彼女に対し、スミーは優しくハグをする。シリーズ全話を通して、ウェンディは人間性を徐々に捨て去っていった。そこにはカーシュ（ティモシー・オリファント）の思惑もあったのだが、最後の最後で彼女の兄を慕う幼い子供としての心を繋ぎ止めたのが、同じように前話でトラウマ的体験をしたスミー［子供］なのが、なんだか温かい。

そして、彼らはピーターパン［ボーイ・カヴァリエ：サミュエル・ブレンキン］も、フック船長［モロー：バボー・シーセイ］も、自らの手で捉えてしまう。彼らの倫理観を歪ませてきた大人たちを、逆に自分たちを閉じ込めてきた檻にぶち込み、その檻の周りをゼノモーフが徘徊する。パワーバランスが一気に転覆したラストに、シーズン2への期待が高まった。もともとシーズン2の計画がなかった本作だが、クリエイターのノア・ホーリーはキャストの演技力の高さゆえにミニシリーズ化できるかもしれないと考えたようだ。FXの代表であるジョン・ランドグラフも、2024年にすでにこの件について以下のように語っていて、「Rotten Tomatoes」でシリーズ史上批評家スコアを記録した結果がさらにシーズン2製作を後押しするのかもしれない。

「我々は『エイリアン：アース』にかなり期待しており、希望通り『エイリアン：アース』がテレビシリーズ化すると仮定した場合、（ホーリーが原案を担当する）『ファーゴ』シーズン6の前に、少なくとも2シーズン分の脚本執筆に集中してほしいと彼に伝えました」

■カーシュが全ての黒幕だった？

まだ完全に明かされていないことや決着が着いていないこともある。その一つとして挙げられるのが、カーシュの思惑だ。本作で起きた悲劇は、カヴァリエが指示したマジノ号でのスパイ活動からはじまったが、それも含めて全ての事件の黒幕にカーシュがいるように感じる。カヴァリエはずっと自分より高い知能の存在と会話することを望んできた。そのために生み出されたと言っても過言ではないハイブリッドだが、彼らが生まれる“前”は誰と対話していたのか考えてみると、カーシュの顔が脳裏をよぎる。相談役であるアトム（エイドリアン・エドモンドソン）はゼノモーフの研究への懸念を示していたことから、なんとなくカーシュの入れ知恵だったのではないかと邪推してしまうのだ。

カーシュが本シリーズでずっと行ってきたことが「監視」と「管理」なのも興味深い。マジノ号の墜落後に地球外生命体の収容と研究の監督、それ以外でもロスト・ボーイズたちの管理を任される。特にウェンディに関しては第1話の時から、彼女に“人間のふり”をやめさせようとする（人間性を捨てさせる）ような意図を感じる動きが目立った。実際、彼の思惑通りにウェンディはどんどん人間離れしていく。余談ではあるが、第3話でアトムがハーミットに対し「彼女は人間じゃない、もう違う」と言った言葉が、最終話でアトム“も”人間ではなかったことが明かされた今、聞こえ方が変わってくるのがすごい。どんな気持ちで言ったのか。そんなふうに感情さえないかもしれないシンセの感情を探ってしまう。彼らを通して描かれた「人間とは何か」という問題提起が、『エイリアン：アース』の真髄にあったように感じる。

そして『エイリアン』シリーズはいつだって、権力を掌握していると勘違いしている人間たちが実際にはそうでないことを映す物語でもある。これはシリーズの生みの親であるリドリー・スコット監督が人工知能をテーマに、映画を通してその哲学に取り組む姿勢を貫いてきたことが影響している。カーシュの存在がどこか『プロメテウス』や『エイリアン：コヴェナント』のデヴィッド（マイケル・ファスベンダー）を彷彿とさせる点も見逃せない。

第7話ではスライトリー（アダーシュ・ゴーラヴ）とスミーがアーサー（デヴィッド・リズダール）を運ぶ場面に“偶然”でくわし、彼らを浜辺へと誘導した。しかし、第7話の冒頭をよく見返してみると、研究所の開閉の場面で彼はタブレット端末を操作しているのだ。いつも彼はタブレットを操作していたが、部屋のロックも“その端末によって操作”されていたことが強調される。つまり、アイザック（キット・ヤング）が閉じ込められた時も、アーサーが閉じ込められた時も、彼はそれを見ていて開けなかったのだ。もちろん、モローやユタニ社の侵攻もわかった上で、あえて何もしなかった。むしろ、カオスを起こさせた行為そのものの思惑は本人の口から語られていないため不明瞭だが、何となく全権を握っていると勘違いしている人間（カヴァリエ）に対してただ中指を立てているような行動だったのかもしれない。その辺りの真意も、いつか明確になるのだろうか？

■T.オセルスの今後

さて、もう一つ見逃せないのが、“目玉モンスター”ことT.オセルスの行方だ。ハーミットが哀れな宿主に選ばれたものの、危機一髪で回避し、T.オセルスは研究所から姿をくらませた。物語のラストで、彼がビーチに取り残されていたアーサーの死体に寄生し、そのまま立ち上がって歩き出す場面が描かれる。知能の高い地球外生命体として、カーシュのようにその思惑（ゼノモーフや人間への感情、立場）が明かされなかった存在として今後どのように物語に関わってくるのか、非常に気になるところだ。

加えて、ユタニ（サンドラ・イ・センシンダイバー）も島に向かっている。いくつもの勢力の睨み合いが続いた状態で幕を閉じた『エイリアン：アース』シーズン1。今後の展開にも大いに注目だ。

（文＝アナイス（ANAIS））