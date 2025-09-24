FRUITS ZIPPERが、10月15日にリリースする4thシングルCD『はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM』より、表題曲「JAM」を本日9月24日に先行配信リリースした。

本楽曲は、ヤマモトショウが作詞作曲編曲を手がける、昨年発売された楽曲「フルーツバスケット」の続編として制作された楽曲。それぞれの個性を受け入れて自分らしく生きていこう、というポジティブなメッセージが込められた「フルーツバスケット」の“フルーツ”を煮詰めて“JAM”になった世界となっており、KAWAII LAB.プロデューサーの木村ミサは楽曲について「フルーツを煮詰めてできたジャムのように、保存して未来で愛したくなるような、“日々の愛おしい瞬間”をぎゅっと閉じ込めたような一曲」と語っている。

また、対象店舗にてシングルCDを予約／購入すると付属する店舗別CD購入特典の絵柄も公開となった。なお、FRUITS ZIPPERは現在全国でCDリリースイベントを開催中。詳細はオフィシャルサイトへ。

・KAWAII LAB.プロデューサー 木村ミサ コメント

フルーツバスケットで集めたかわいいフルーツをぎゅっと煮詰めてできたジャムのように、保存して未来で愛したくなるような、“日々の愛おしい瞬間”をぎゅっと閉じ込めた一曲です。つい目についてしまう苦さもあるけれど、目に見えない宝物を忘れずにいることも大切。子どもの姿を一番近くで見守る親心や、大切な人を想う気持ちのような、“賞味期限のないラブ”で愛してください！

・FRUITS ZIPPER 櫻井優衣 コメント

あなたのことをあなたよりだいすきでいる人。あなたが思うよりもたっっっくさんいる！ってわたしはファンの人に教えてもらいました♡今日も明日も君に会いたいし、賞味期限のないラブをあなたにあげます♡この曲を聴いて自分を大切にしてね♡

・FRUITS ZIPPER 早瀬ノエル コメント

ご機嫌になりたい時にぴったりの曲です！みんなに今日お届けできるのが楽しみでパンにジャムを塗って食べたよ。ぜひ大事な人を思い浮かべながらたくさん聴いてね！！

（文＝リアルサウンド編集部）