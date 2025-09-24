「東野・岡村の旅猿27」初回を10月8日（水）25時35分〜日本テレビにて放送（※関東ローカル/全24回）。TVer、日テレ無料にて放送後に期間限定見逃し配信。

東野幸治と岡村隆史が気ままに旅をする「東野・岡村の旅猿」シリーズが半年ぶりに復活！2010年にシーズン1が始まった「旅猿」は15年にわたって放送、シーズン26まで続いていたが、今年の3月、惜しまれつつ終了していた。

東野、岡村の強い想いもあって、終了から半年で再スタートを切ることになった「旅猿27」。記念すべき最初のロケは、「石川県でイルカと泳ごう！の旅」。ゲストに蛍原徹を迎え、能登の海に棲みつく野生のイルカと一緒に泳ぐことを目指す。

能登の名物グルメや名所も堪能、「旅猿」ならではのいざこざも健在、プライベート感満載の旅が始まる！

＜東野幸治 コメント＞

海外ではなく、日本国内で野生のイルカと一緒に泳げるのか？というテーマに挑戦している旅なのでぜひお楽しみに！

＜岡村隆史 コメント＞

今回は東野さんの念願の夢が叶うのか、という旅で結果としては本当に良かったと思います。

今後は以前にも挑戦しましたが、キャンプなどに行きたいと思ってます！