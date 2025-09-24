　9月24日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは213銘柄。東証終値比で上昇は121銘柄、下落は66銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は44銘柄。うち値上がりが27銘柄、値下がりは9銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は55円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7552>　ハピネット　　　　 7090　 +930（ +15.1%）
2位 <3491>　ＧＡテクノ　　　　 2589　 +330（ +14.6%）
3位 <7985>　ネポン　　　　　　 2200　 +280（ +14.6%）
4位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　　 33　　 +4（ +13.8%）
5位 <7615>　京都友禅ＨＤ　　　　199　　+22（ +12.4%）
6位 <8143>　ラピーヌ　　　　　　320　　+29（ +10.0%）
7位 <2629>　ｉＦＥＧＢＡ　　　 4590　 +349（　+8.2%）
8位 <4658>　日本空調　　　　　 1400　　+89（　+6.8%）
9位 <9082>　大和自　　　　　 2529.9 +144.9（　+6.1%）
10位 <2193>　クックパッド　　　　185　　+10（　+5.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7839>　ＳＨＯＥＩ　　　　 1533　 -293（ -16.0%）
2位 <3023>　ラサ商事　　　　　 1610　 -120（　-6.9%）
3位 <3160>　大光　　　　　　　556.7　-41.3（　-6.9%）
4位 <9976>　セキチュー　　　　 1235　　-90（　-6.8%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.6　 -0.4（　-4.0%）
6位 <3933>　チエル　　　　　　　740　　-24（　-3.1%）
7位 <7527>　システムソフ　　　 86.6　 -2.4（　-2.7%）
8位 <7093>　アディッシュ　　　　853　　-23（　-2.6%）
9位 <4479>　マクアケ　　　　 1047.8　-25.2（　-2.3%）
10位 <6993>　大黒屋　　　　　　 37.3　 -0.7（　-1.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 4355　　+33（　+0.8%）
2位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　17840　 +130（　+0.7%）
3位 <7974>　任天堂　　　　　　13180　　+80（　+0.6%）
4位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　19099　　+99（　+0.5%）
5位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 1547.2　 +7.7（　+0.5%）
6位 <7832>　バンナムＨＤ　　　 4850　　+22（　+0.5%）
7位 <8697>　日本取引所　　　　 1620　 +6.5（　+0.4%）
8位 <7267>　ホンダ　　　　　　 1650　 +6.0（　+0.4%）
9位 <6857>　アドテスト　　　　15460　　+55（　+0.4%）
10位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　629.8　 +2.0（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　　875　 -4.5（　-0.5%）
2位 <8411>　みずほＦＧ　　　　 4995　　-15（　-0.3%）
3位 <7762>　シチズン　　　　　 1010　　 -3（　-0.3%）
4位 <8031>　三井物　　　　　　 3765　　 -9（　-0.2%）
5位 <5803>　フジクラ　　　　　14551　　-19（　-0.1%）
6位 <5401>　日本製鉄　　　　　 3220　 -2.0（　-0.1%）
7位 <7269>　スズキ　　　　　　 2205　 -0.5（　-0.0%）
8位 <4755>　楽天グループ　　　　970　 -0.1（　-0.0%）
9位 <4004>　レゾナック　　　 5350.7　 -0.3（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース