[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇121銘柄・下落66銘柄（東証終値比）
9月24日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは213銘柄。東証終値比で上昇は121銘柄、下落は66銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は44銘柄。うち値上がりが27銘柄、値下がりは9銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は55円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7552> ハピネット 7090 +930（ +15.1%）
2位 <3491> ＧＡテクノ 2589 +330（ +14.6%）
3位 <7985> ネポン 2200 +280（ +14.6%）
4位 <4564> ＯＴＳ 33 +4（ +13.8%）
5位 <7615> 京都友禅ＨＤ 199 +22（ +12.4%）
6位 <8143> ラピーヌ 320 +29（ +10.0%）
7位 <2629> ｉＦＥＧＢＡ 4590 +349（ +8.2%）
8位 <4658> 日本空調 1400 +89（ +6.8%）
9位 <9082> 大和自 2529.9 +144.9（ +6.1%）
10位 <2193> クックパッド 185 +10（ +5.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7839> ＳＨＯＥＩ 1533 -293（ -16.0%）
2位 <3023> ラサ商事 1610 -120（ -6.9%）
3位 <3160> 大光 556.7 -41.3（ -6.9%）
4位 <9976> セキチュー 1235 -90（ -6.8%）
5位 <8918> ランド 9.6 -0.4（ -4.0%）
6位 <3933> チエル 740 -24（ -3.1%）
7位 <7527> システムソフ 86.6 -2.4（ -2.7%）
8位 <7093> アディッシュ 853 -23（ -2.6%）
9位 <4479> マクアケ 1047.8 -25.2（ -2.3%）
10位 <6993> 大黒屋 37.3 -0.7（ -1.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6758> ソニーＧ 4355 +33（ +0.8%）
2位 <7013> ＩＨＩ 17840 +130（ +0.7%）
3位 <7974> 任天堂 13180 +80（ +0.6%）
4位 <9984> ＳＢＧ 19099 +99（ +0.5%）
5位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1547.2 +7.7（ +0.5%）
6位 <7832> バンナムＨＤ 4850 +22（ +0.5%）
7位 <8697> 日本取引所 1620 +6.5（ +0.4%）
8位 <7267> ホンダ 1650 +6.0（ +0.4%）
9位 <6857> アドテスト 15460 +55（ +0.4%）
10位 <9501> 東電ＨＤ 629.8 +2.0（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4188> 三菱ケミＧ 875 -4.5（ -0.5%）
2位 <8411> みずほＦＧ 4995 -15（ -0.3%）
3位 <7762> シチズン 1010 -3（ -0.3%）
4位 <8031> 三井物 3765 -9（ -0.2%）
5位 <5803> フジクラ 14551 -19（ -0.1%）
6位 <5401> 日本製鉄 3220 -2.0（ -0.1%）
7位 <7269> スズキ 2205 -0.5（ -0.0%）
8位 <4755> 楽天グループ 970 -0.1（ -0.0%）
9位 <4004> レゾナック 5350.7 -0.3（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
