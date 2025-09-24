◇MLB ダイヤモンドバックス5-4ドジャース(日本時間24日、チェイス・フィールド)

ドジャースはこの日も救援陣が崩れ、逆転負けを喫する展開となりました。試合後ロバーツ監督がインタビューに応じました。

この日14度目の先発登板を迎えた大谷翔平選手は、最速101.2マイル(約162.9キロ)を記録したり、好フィールディングも飛び出すなどダイヤモンドバックス打線をゼロに封じていました。4点リードを保っていましたが、大谷翔平選手降板後に救援陣が倒れ逆転負けとなりました。

ロバーツ監督は「非常に厳しいですね。厳しい。 翔平があのようなピッチングをして4対0とリードしている状況で、重要な局面で頼りになる投手たちを投入して相手を抑えようと考えていたのですが、うまくいきませんでした」と落胆の声。「今、勝たなければならない試合だけに、こうした試合を乗り越えるのは本当に難しいです」と話しました。

今季最長＆最多の6回91球を投げきった大谷選手については「6回は彼がかなり疲れていると感じました。ベースランニングの影響もあり、6回の攻撃時には呼吸を整えながら、疲労を感じている様子がはっきり見て取れました。でも、それは良いことでした。彼は今夜、全力を出し切りました。まさにそれが私たちに必要だったのです。彼が6回を無事に乗り切ったことにとても安心しています。これは私たちにとって今後の土台になります。そして翔平は本当に素晴らしい投球を見せてくれました。私にとっても、彼は素晴らしかったです」と称賛しました。

3回の場面ではピッチャーライナーが大谷選手の体に当たるアクシデントも発生。ドキッとする場面でしたがその後も影響なく投球を続けました。「私は体に当たらなければいいと思っていました。そして彼の反応をより注意深く見ていたのですが、その反応は控えめでした。だから私はかなり安心していました。それから、どこに当たったのかを示していました。たぶん彼の手のひらの方だと思います。最善の結果だったと思います」と胸をなで下ろしたといいます。

残り5戦で首位に立っているとはいえドジャースはパドレスとのゲーム差を1.5と縮められています。