◇プロ野球パ・リーグ 楽天-ソフトバンク(24日、楽天モバイルパーク)

両チームのスタメンが発表されました。

首位ながら4連敗中、すべて1点差の僅差で敗れているソフトバンク。連敗脱却、そして優勝マジック「5」を減らす一戦に臨みます。

打線は野手3人を入れ替えたほか、打順を“シャッフル”。前日は「2番・指名打者」で起用された柳田悠岐選手は「1番・レフト」に。続いて近藤健介選手、栗原陵矢選手、前日ベンチスタートの中村晃選手が4番に入りました。捕手には海野隆司選手が起用されています。新たな布陣で18イニング連続無得点の不名誉な記録を止められるでしょうか。

そして先発マウンドに送ったのは、キャリアハイの12勝目を目指すモイネロ投手。今季も23試合に先発登板とフル稼働し、ここまで11勝3敗、リーグ1位の防御率1.46と安定した活躍を見せています。9日の日本ハム戦では6回途中7失点と乱調しましたが、17日の西武戦では5回1失点。敗戦を引きずらない好投を見せていました。

▽両チームスタメン

【ソフトバンク】

1(左)柳田悠岐

2(指)近藤健介

3(三)栗原陵矢

4(一)中村晃

5(右)柳町達

6(中)牧原大成

7(遊)野村勇

8(捕)海野隆司

9(二)川瀬晃

(投)モイネロ

【楽天】1(中)中島大輔2(遊)村林一輝3(二)黒川史陽4(指)ボイト5(一)浅村栄斗6(三)フランコ7(左)鈴木大地8(捕)太田光9(右)武藤敦貴(投)ヤフーレ