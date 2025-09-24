【ソフトバンクスタメン】打順を“シャッフル” 1番柳田、2番近藤、4番に中村晃 捕手は海野を起用
◇プロ野球パ・リーグ 楽天-ソフトバンク(24日、楽天モバイルパーク)
両チームのスタメンが発表されました。
首位ながら4連敗中、すべて1点差の僅差で敗れているソフトバンク。連敗脱却、そして優勝マジック「5」を減らす一戦に臨みます。
打線は野手3人を入れ替えたほか、打順を“シャッフル”。前日は「2番・指名打者」で起用された柳田悠岐選手は「1番・レフト」に。続いて近藤健介選手、栗原陵矢選手、前日ベンチスタートの中村晃選手が4番に入りました。捕手には海野隆司選手が起用されています。新たな布陣で18イニング連続無得点の不名誉な記録を止められるでしょうか。
そして先発マウンドに送ったのは、キャリアハイの12勝目を目指すモイネロ投手。今季も23試合に先発登板とフル稼働し、ここまで11勝3敗、リーグ1位の防御率1.46と安定した活躍を見せています。9日の日本ハム戦では6回途中7失点と乱調しましたが、17日の西武戦では5回1失点。敗戦を引きずらない好投を見せていました。
▽両チームスタメン
【ソフトバンク】
1(左)柳田悠岐
2(指)近藤健介
3(三)栗原陵矢
4(一)中村晃
5(右)柳町達
6(中)牧原大成
7(遊)野村勇
8(捕)海野隆司
9(二)川瀬晃
(投)モイネロ
1(中)中島大輔
2(遊)村林一輝
3(二)黒川史陽
4(指)ボイト
5(一)浅村栄斗
6(三)フランコ
7(左)鈴木大地
8(捕)太田光
9(右)武藤敦貴
(投)ヤフーレ