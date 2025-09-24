Nikoんが、ニューアルバム『fragile Report』を本日リリースした。さらに、購入者は無料で入場できる47都道府県ツアー＜アウトストアで47＞の会場も発表された。

同時に、ライブ会場での手売り、もしくは一部のECサイトのみで販売されていた自主制作の1stアルバム『public melodies』のメジャー盤もリリースされた。こちらは、ASIAN KUNG-FU GENERATION・後藤正文が音楽界の芥川賞を目指し立ち上げた『APPLE VINEGAR -Music Award- 2025』で特別賞を受賞した作品。

いずれも、サブスクリプション型・音楽配信サービスを含むデジタル配信は一切行われず、CDのみでの販売となっている。

なお、2ndアルバム『fragile Report』に収録されている「(^｡^)// ﾊｲ」は、現在、全国33都道府県37局のAM/FMラジオ局にてパワープレイ／ヘビーローテーションを獲得し、PMD（PLANTECH Music Data）ラジオオンエアチャートでは、9月10日付で全国総合5位、翌9月17日付では同4位、本日発表された9月24日付では同2位まで上昇している。

◾️リリース情報 ・2ndアルバム『fragile Report』

・1stアルバム『public melodies（メジャー盤）』

2025年9月24日（水）リリース（いずれも、CD ONLY）

価格：2,750円（税込）

各EC販売：https://nikon.lnk.to/fragile_report ▲『fragile Report』ジャケット写真 ▲『public melodies』ジャケット写真 ※2nd Album「fragile Report」は、前代未聞の初回限定封入特典「47都道府県ツアー招待券」付き!! ▼特設サイト「バンドって、なあに？」

https://fragilereport47.jp/

8/27の渋谷クアトロ公演会場とHOLIDAY! RECORDS限定で実施した「限定予約会」の特典CD（アルバム全曲を先行試聴できる白盤）を入手した方々から届いた『熱血レビュー』を批判も含め全文掲載中!!

◾️＜2nd Album「fragile Report」購入者特典LIVEツアー「アウトストアで47」＞

インフォ＆申し込み：https://fragilereport47.jp/ 【関東/甲信シリーズ】

2025年10月15日（水）東京都 / 下北沢 SPREAD

2025年10月16日（木）神奈川県 / 横浜 B.B.street

2025年10月18日（土）栃木県 / 足利 SOUNDHOUSE PICO

2025年10月19日（日）長野県 / 伊那 GRAMHOUSE

2025年10月20日（月）山梨県 / 甲府 KAZOO HALL

2025年10月24日（金）群馬県 / 前橋 DYVER

2025年10月26日（日）茨城県 / 取手 Dandelion Cafe

2025年10月27日（月）千葉県 / 千葉 LOOK

2025年10月31日（金）埼玉県 / 熊谷 MORTAR RECORD 【東北シリーズ】

2025年11月1日（土）宮城県 / 仙台 FLYING SON（昼公演）

2025年11月3日（月・祝）山形県 / 酒田 hope

2025年11月5日（水）岩手県 /盛岡 ましまし04

2025年11月6日（木）福島県 / 郡山 Peak Action

2025年11月11日（火）秋田県 / 秋田 Club SWINDLE

2025年11月12日（水）青森県 / 八戸 ROXX 【北海道シリーズ】

2025年11月14日（金）北海道 / 札幌 VyPass

2025年11月20日（木）北海道 / 旭川 MOSQUITO 【北陸シリーズ】

2025年12月2日（火）石川県 / 金沢 vanvanV4

2025年12月3日（水）福井県 / 福井 HALL BEE

2025年12月4日（木）新潟県 / 新潟 WOODY

2025年12月5日（金）富山県 / 富山 SoulPower 【関西/東海シリーズ】

2025年12月7日（日）滋賀県 / 彦根 ダンスホール紅花

2025年12月12日（金）三重県 / 伊勢 LIVE SPACE BARRET

2025年12月13日（土）愛知県 / 名古屋 stiff slack

2025年12月14日（日）静岡県 / 三島 ROJI

2025年12月17日（水）岐阜県 / 柳ヶ瀬 ANTS

2025年12月18日（木）大阪府 / 心斎橋 火影

2025年12月19日（金）京都府 / 二条 nano

2025年12月23日（火）和歌山県 / 和歌山 OLDTIME

2025年12月24日（水）奈良県 / 生駒 RHEBGATE

2025年12月25日（木）兵庫県 / 神戸 BLUEPORT 【四国シリーズ】

2026年1月15日（木）徳島県 / 徳島 bar txalaparta

2026年1月16日（金）高知県 / 高知 Cab’s

2026年1月17日（土）愛媛県 / 松山 Bar Caezar

2026年1月18日（日）香川県 / 高松 TOONICE（昼公演） 【中国シリーズ】

2026年1月19日（月）岡山県 / 岡山 CRAZYMAMA 2ndRoom

2026年1月21日（水）広島県 / 広島 4.14

2026年1月22日（木）鳥取県 / 米子 AZTiC laughs

2026年1月23日（金）島根県 / 出雲 APOLLO

2026年1月24日（土）山口県 / 湯田温泉 Organ’s Melody 【九州シリーズ】

2026年1月25日（日）長崎県 / 長崎 STUDIO DO!

2026年1月26日（月）佐賀県 / 佐賀 RIDE

2026年1月28日（水）福岡県 / 福岡 public space 四次元

2026年1月29日（木）熊本県 / 熊本 NAVARO

2026年1月30日（金）大分県 / 大分 AT HALL

2026年1月31日（土）宮崎県 / 宮崎 LAZARUS

2026年2月1日（日）鹿児島県 / 鹿児島 WORD UP STUDIO 【東京ファイナル & 沖縄】

2026年2月15日（日）東京都 / 渋谷 WWW

2026年2月20日（金）沖縄県 / 那覇 AZAT FANFARE ※ 各会場、定員に達し次第〆切 / 先着申し込み順

※ 申込方法などの詳細は、CDの封入チラシに記載