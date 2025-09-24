俳優の山本美月さんが自身のインスタグラムで、初の母子旅の様子を投稿しています。



【写真を見る】【 山本美月 】「抱いているミャクミャクは、子です」 “初の母子旅” は大阪・関西万博 フォロワー感嘆「ミャク子ええ感じ」「天才」





山本さんは、大きな黒いハットにサングラス、そして黒の長袖に幅のある黒のパンツを履いて、大きな柱の下で一休みしている姿の写真を投稿。そばに止めたベビーカーのハンドルには、大きなショッピングバックがかけてあり、そこに描かれているキャラクターとそっくりな姿をした、青と赤の生き物を抱えて茫然としています。

山本さんは「先日の万博で、疲労している所を友達が撮ってくれてた。」とテキスト。「抱いているミャクミャクは、子です。」と明かしていて、子どもの姿の上に青と赤の色を重ねて、あたかもミャクミャクを抱いているように隠すという高等技を披露しています。









山本さんは先日も万博について投稿。「先日ついに万博へ。」「現地で友達とも合流したけど、なんと基本的に子とふたり」「なかなかレベル高い初2人旅」と明かしていました。









山本さんの投稿に、フォロワーからは「子をミャクミャクにしたの、天才」「同じ隠すでもセンスありすぎ」「ミャク子ええ感じ」「ミャクミャクモザイク最高」「ミャクミャクを子にしたかたは初めて」「お子さんがミャクミャクになってるの本文読むまで気付かなかった」など、センスと技に脱帽する声が集まっています。

