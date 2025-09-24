°Ï¸ë¤Î½÷Î®ËÜ°øË·Àï¡¢Æ£Âô¤¬Àè¾¡¡¡5ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè1¶É
¡¡°Ï¸ë¤ÎÆ£ÂôÎ¤ºÚ½÷Î®ËÜ°øË·¡Ê27¡Ë¤ËÀ±¹ç»ÖÊÝ»ÍÃÊ¡Ê28¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè44´ü½÷Î®ËÜ°øË·Àï¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¼çºÅ¡¢JA¶¦ºÑÏ¢¡¢¶¦±É²ÐºÒ¶¨»¿¡Ë5ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè1¶É¤Ï24Æü¡¢´ä¼ê¸©²Ö´¬»Ô¤Î²Â¾¾±à¤ÇÂÇ¤¿¤ì¡¢¸á¸å4»þ45Ê¬¡¢200¼ê¤ÇÆ£Âô½÷Î®ËÜ°øË·¤¬ÇòÈÖÃæ²¡¤·¾¡¤Á¤·¡¢Àè¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Âô½÷Î®ËÜ°øË·¤ÏÃæ±û±¦Êý¤Î¹õÂçÀÐ¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¿ØÃÏ¤ò³ÈÂç¡£Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¤âµÕÅ¾¤Î·ä¤òÍ¿¤¨¤º¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£Âô½÷Î®ËÜ°øË·¤Ï6Ï¢ÇÆ¡¢Ã±ÆÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»9´üÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬·ü¤«¤ê¡¢À±¹ç»ÍÃÊ¤ÏÂè40´ü°ÊÍè¡¢4´ü¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÃ¥¼è¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Âè2¶É¤Ï10·î7Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆüËÜ´ý±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£