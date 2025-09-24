『龍が如く 極3／龍が如く3外伝 Dark Ties』、2026年2月12日発売決定 『龍が如く3』をリメイクし完全オリジナルストーリーを収録
2009年に発売された『龍が如く3』のリメイク作『龍が如く 極3／龍が如く3外伝 Dark Ties』（PS5／PS4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam））が、2026年2月12日発売決定。物語の一端や主要キャストが明かされるアナウンストレーラーも公開された。
【動画】香川照之ら豪華キャストが演じる登場人物も登場するアナウンストレーラー
本作は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと制作され『龍が如く3』をリメイク。『龍が如く 極3』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く3外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルだ。
■『龍が如く 極3』ストーリー
平穏が壊された時―― 伝説の龍の「生き様」が蘇る。近江連合との抗争を終え、桐生一馬は東城会の未来を堂島大吾に託し、遥と共に沖縄へ移住。育ての親・風間新太郎ゆかりの児童養護施設「アサガオ」を営み、桐生は子供たちと穏やかな日々を送っていた。しかし、その平穏は、政府の推進するリゾート開発計画により脅かされることになる。利権争いに揺れる「アサガオ」、跡目を巡り火花を散らす東城会、そして政界をも巻き込む巨大な陰謀――。全ての渦が交わる時、桐生一馬の新たな戦いが幕を開ける。
『龍が如く 極3』は「極クオリティ」で映像がより鮮やかに。数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語が描かれる。物語の舞台となる沖縄と東京の街並み、迫力を増したバトルアクションや物語を深めるドラマシーンの追加、やり込み要素満載のプレイスポットなど、あらゆる面で圧倒的に進化した。
そして、『龍が如く3外伝 Dark Ties』は、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公としたタイトル。ベンチャー企業のトップだった峯が極道の世界に身を投じるに至った歩みをドラマチックに描く。
『龍が如く 極3』主要キャストには、中村獅童、笠松将、宮迫博之、宮川大輔、徳重聡、石橋凌、渡哲也、香川照之が出演。『龍が如く3外伝 Dark Ties』は、中村獅童、宮迫博之、松田賢二、徳重聡の出演が決定。豪華キャストが演じる魅力的なキャラクターたちにも注目だ。
『龍が如く 極3／龍が如く3外伝 Dark Ties』は、PS5／PS4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けに2026年2月12日発売予定。
