『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』日本映画歴代興収１位に！ 全世界累計観客6702万人、興収823億突破
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、全世界累計観客動員6702万人、総興行収入823億円を達成し、全世界で日本映画歴代興行収入第1位となった。さらに、9月12日より公開中の北米では、日本アニメ映画史上初めて2週連続で1位を獲得した。
【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第6弾キービジュアル解禁PV
本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽古の最中、産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨によって謎の空間へ落とされた炭治郎らを描く。
監督を務めたのは、外崎春雄。音楽は梶浦由記、椎名豪。声の出演は花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、上田麗奈、岡本信彦、櫻井孝宏、小西克幸ら。
日本国内では7月18日より公開された本作は、9月22日までの公開67日間で観客動員2372万7443人、興行収入341億8647万400円を記録した。
また、8月より海外地域での公開が順次開始され、日本を含む全世界で9月22日までに、累計観客動員6702万204人、総興行収入823億5948万810円（1ドル＝145円換算）を記録し、全世界で公開された日本映画における歴代興行収入1位を達成した（Sony Pictures Entertainment調べ）。
さらに、9月12日より公開中の北米では、日本アニメ映画史上初めて2週連続1位、総興行収入1億ドル以上、累計観客動員891万人以上を記録している。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は公開中。
＜公開・興行成績実績（2025年9月22日時点）＞ ※1ドル＝145円換算
■日本
公開日：7月18日〜
観客動員：2372万7443人
興行収入：341億8647万400円
■公開済 海外１58の国と地域合計（日本を除く）
公開日：8月より順次
観客動員：4329万2761人
興行収入：481億7301万410円（3億3222万7658ドル）
■日本を含む全世界累計
観客動員：6702万204人
興行収入：823億5948万810円
