¡¡¡Ö£±£°²óÌÜ¤ÎÌ¿Æü¡×¤ËË´¤ºÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î³»ÄÍ½ÓÉ§»á¤¬£²£´Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££²£°£±£µÇ¯¤ËÃÀ´É¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¦ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£µ£´¡Ë¤ÎÌ¿Æü¤ò·Þ¤¨¡Ö²æ¤¬²È¤Ç¤Ïé¬é¯¡Ê¤Ð¤é¡Ë½½ËÜ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°ä±Æ¤È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öé¬é¯¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ã¤ÆËÜ¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤¿¤«¡©°ìËÜ¤Ï¡Ø°ìÌÜ¹û¤ì¡Ù»°ËÜ¤Ï¡Ø¹ðÇò¡Ù¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½½ËÜ¤Ï¡Ø´¶¼Õ¡Ù¡£»ä¤Ï½÷Ë¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø±Ê±ó¤Î°¦¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë»ö¤Ë¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤È¸À¤¦¤«¡¢°ãÏÂ´¶¡¢Äñ¹³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡Ø±Ê±ó¤Î´¶¼Õ¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈºÊ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£