東京ディズニーシーでは、「ファンタジースプリングス」のエリア「ピーターパンのネバーランド」をイメージした新しいグッズを2025年10月30日（木）より発売します。

映画『ピーター・パン』の世界観を表現した冒険心あふれるアイテムが登場します。

この時期にぴったりのふわふわモコモコしたグッズもラインナップされています。

東京ディズニーシー ファンタジースプリングス「ピーターパンのネバーランド」新グッズ

発売日：2025年10月30日（木）

販売店舗：東京ディズニーシー: ファンタジースプリングス・ギフト

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」の新しいグッズラインナップ。

「ピーターパンのネバーランド」をテーマにした、元気なデザインのアイテムが豊富に登場します。

これからの季節に活躍するアパレルや防寒グッズが充実しています。

パーカーは5種類、キーチェーンも5種類と、バリエーション豊かに展開されます。

パーカー（黒）

価格：6,500円

「ピーターパンのネバーランド」をテーマにしたパーカー。

ロストキッズたちをモチーフにしたデザイン。

肌寒い季節のパーク散策に最適なアイテムです。

アクティブなデザインで冒険気分を盛り上げます。

パーカー（灰色）

価格：6,500円

デザインの異なる2種類目のパーカー。

お友達や家族とのリンクコーデにもおすすめです。

パーカー（茶色）

価格：6,500円

仕様やデザインが異なる3種類目のパーカー。

豊富なバリエーションからお気に入りを選べます。

パーカー（薄紫）

価格：6,500円

ネバーランドのモチーフがデザインされた4種類目のパーカー。

カジュアルに着こなせるデザインです。

パーカー（薄茶色）

価格：6,500円

全部で5種類のデザインが登場するパーカー。

それぞれ違った魅力を持つデザインが揃います。

カチューシャ

価格：2,400円

「チーズ」デザインのカチューシャ。

ちょこんと座った「チーズ」がかわいいデザインです。

身につければ、「ピーターパンのネバーランド」の世界をより楽しめます。

ナップサック

価格：3,900円

冒険のお供に最適なディズニー映画『ピーター・パン』の人気キャラクター｢ティンカー・ベル｣デザインのナップサック。

軽くて持ち運びやすく、アクティブに動きたい日にぴったりです。

ぬいぐるみ

価格：4,200円

「チーズ」をモチーフにしたぬいぐるみ。

愛嬌たっぷりのデザインで、お部屋に飾っても癒されます。

キーチェーン（黒）

価格：1,400円

「ピーターパンのネバーランド」のモチーフをデザインしたキーチェーン。

様々なキャラクターやアイテムがデザインされています。

キーチェーン（灰色）

価格：1,400円

デザインの異なる2種類目のキーチェーン。

お土産にも選びやすいアイテムです。

キーチェーン（茶色）

価格：1,400円

冒険のワンシーンを切り取ったようなデザインのキーチェーン。

細部までこだわった作りです。

キーチェーン（薄紫）

価格：1,400円

ネバーランドの思い出を持ち帰れる4種類目のキーチェーン。

鍵やバッグの目印になります。

キーチェーン（薄茶色）

価格：1,400円

全部で5種類のデザインが登場するキーチェーン。

コレクションする楽しさも広がります。

ピンバッジ

価格：1,200円

「ピーターパンのネバーランド」をテーマにしたピンバッジ。

コレクションに加えたい、ファン必見のアイテムです。

ワッペンアクセサリー（ピーター・パン）

価格：900円

「ピーターパンのネバーランド」をイメージしたワッペンアクセサリー。

パーカーやバッグに付けてカスタマイズを楽しめます。

ワッペンアクセサリー（ティンカー・ベル）

価格：900円

「ティンカー・ベル」のワッペンアクセサリーも登場。

お花の中でかわいく飛んでいるデザインです☆

冒険心をくすぐるデザインと、豊富なバリエーションが魅力の「ピーターパンのネバーランド」グッズ。

秋冬に活躍するアパレルアイテムも充実しており、ネバーランドでの体験をさらに盛り上げてくれます。

東京ディズニーシーで発売される、「ファンタジースプリングス」の「ピーターパンのネバーランド」の新グッズの紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ロストキッズの身につけアイテムも！東京ディズニーシー ファンタジースプリングス「ピーターパンのネバーランド」グッズ appeared first on Dtimes.