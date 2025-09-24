◆大相撲秋場所１１日目（２４日、両国国技館）

８場所ぶりに幕内に復帰した東前頭１６枚目・友風（中村）が、同８枚目・宇良（木瀬）をはたき込みで破り７勝４敗とした。

頭で当たった立ち合いから前に圧力をかけてのはたき込み。ＮＨＫの解説席に座っていた元師匠の先代・尾車親方（元大関・琴風）は「頭で当たった立ち合いが良かった。前に圧力をかけて空間が出来たからはたき込みが決まった。私の部屋にいる時から大きな体でも後ろに下がるスピードは早かった」と絶賛した。

１０日目の朝紅龍との一番が消化不良だった。立ち合いの変化で４敗目。「昨日があったから今日があります。２日分の相撲を取ろうと思ってました。相手は低くて圧力のある相撲を取る。絶対に中に入れない気持ちでした」と興奮気味に振り返った。

ともに膝を痛めて長期療養を余儀なくされた。２０１９年の九州場所で友風が右膝を痛め、悶絶する映像が支度部屋に映し出された時、宇良は「なんでこんな映像を流すんだ」と嗚咽（おえつ）をこらえながら訴えたことがあった。

「ともに序二段から復帰してきた。同じ経験をした力士として宇良関の顔を土俵で見た時、グッとくるものがありました」と友風。１９年の名古屋場所以来の幕内での勝ち越しにも王手。「その時に比べたら体は別人ですけど、メンタルは確実に強くなっています」と自信をのぞかせた。