【GU値下げ】で争奪戦の予感ーーーッ！ 残暑にぴったり♡「メッシュニット」

まだ今年の残暑は続きそう。即戦力になるトップスを探しているなら、通気性のいい「メッシュニット」がおすすめです。【GU（ジーユー）】では、サラッとインナーに重ねるだけで軽やかな雰囲気をプラスできるメッシュニットがお値下げ中。カラーによっては秋を先取りできそうだから、ぜひチェックしてみて。

涼しげで軽やかなカジュアルトップス

【GU】「メッシュニットオーバーサイズプルオーバー」\1,490（税込・セール価格）

ゆるっとしたシルエットでラフに着られそうなメッシュニット。風通しのよさと程よい透け感が、残暑厳しい今にちょうどよく、デイリーに活躍してくれそうです。裾を出して着てもおしゃれ見えを狙えそうなサイドスリット入りで、フロントだけインするのもおすすめ。五分袖丈も季節の変わり目にぴったり。気になる二の腕も自然とカバーしてくれそうです。

モノトーンで楽しむサマ見え大人カジュアル

ブラックのメッシュニットを主役にしたモノトーンコーデ。程よい透け感とゆるっとしたシルエットで、キャミソールに重ねるだけでこなれた雰囲気に。落ち着き感のあるカジュアルスタイルは、大人世代もすぐに真似しやすそう。合わせやすいブラックは、ワードローブに加えておきたい一枚です。

上品ブラウンで秋らしさもプラス

秋らしさを感じつつも、シアー素材で涼しく着られそうなブラウンのメッシュニット。バッグやスカーフもブラウン系で揃えれば、季節感を意識したきれいめカジュアルコーデに。デニムのフレアスカートと合わせれば、休日のおしゃれなお出かけスタイルが完成。

ナチュラルカラーでまとめた軽やかコーデ

ナチュラルカラーのメッシュトップスを、ブラウンのバミューダパンツに合わせたカジュアルコーデ。軽やかなトップスに秋を感じるカラーのパンツを組み合わせることで、暑さが残る季節の変わり目にも取り入れやすそうです。ウエストにはベルトをプラスして引き締めポイントに。足元にはローファーを合わせれば、プレッピーな雰囲気も楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N