¡¡±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌ»»£²£°£°£°¾¡°Ê¾å¤Îµ³¼ê¤¬ÏÓ¤ò¶¥¤¦Âè£³£²²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥«¥Ã¥×¤¬£²£´Æü¡¢±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£¸¡¢£¹¡¢£±£±¥ì¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡££¹¥ì¡¼¥¹¤Î¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¾Þ¡×¤ò¾¡¤Ä¤Ê¤É£´£µÅÀ¤òµó¤²¤¿ÌðÌîµ®Ç·µ³¼ê¡áÂç°æ¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬½é½Ð¾ì¤Ç½éÍ¥¾¡¡£¾Þ¶â£±£°£°Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡££²°Ì¤Ï£Ê£Ò£Á¤Ç¸µÂç°æ¤Ç³èÌö¤·¤¿¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡¢£³°Ì¤Ë¤ÏÂç°æ¤ÎºûÀîÍãµ³¼ê¤¬Æþ¤ê¡¢Âç°æ½êÂ°·Ð¸³¼Ô£³¿Í¤Ç¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡£²¥ì¡¼¥¹¤¬½ªÎ»¤·¤ÆÌðÌî¤È¸Íºê¤¬¤È¤â¤Ë£³£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÊÂ¤Ó·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÀï¡£¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥¹¥Í¡Ê²´£³ºÐ¡¢À¾ÏÆ¡¦Ä¹ÆîÏÂ¹¨±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¡¼¥·¥ó¥È¥Ã¥×¡Ë¤Ëµ³¾è¤·¤¿ÌðÌî¤ÏÄ¾Àþ¾¡Éé¤Ë·ü¤±¡¢¤¸¤ê¤¸¤ê¤È¿¤Ó¤Æ£µÃå¤ò³ÎÊÝ¡£¸Íºê¤¬£¹Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¿¤áÁí¹çÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌðÌî¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£ºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï·½ÂÀ¤µ¤ó¡Ê¸Íºê¡Ë¤ò¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·½ÂÀ¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Ä¤Ä¤âÉ½¾´Âæ¤ÎÃæ±û¤Ç¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£