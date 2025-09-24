デビッド・ベッカム（50）は、自身のスタイルが「よりクラシックになった」と語りつつも、「僕を本当に若く保ってくれるのは、3人の息子と娘」と家族からの影響を明かした。



【写真】美人母娘！ヴィクトリア・ベッカムとハーパー

WWDによると、ブルックリン（26）、ロメオ（23）、クルス（20）、ハーパー（14）と4人を持つベッカムは、クルスが好むオーバーサイズのトラウザーにダブルブレストジャケットの組み合わせを見て、「これはいい」と即取り入れたという。



BECKHAM X BOSSコレクション第2弾は、秋冬らしいレイヤードとキャラメルやチョコレートブラウンなど温かみのある色調が特徴。デザインの初期段階から「寒い時期に田舎の家で過ごすときの心地よさ」を念頭に置き、アクセサリーを含めた重ね着の楽しさを追求している。



ベッカムは「一度気に入ったアイテムが次のシーズンで消えるのは悲しい」と嘆き、「習慣的に同じものを使い続けたいから、いくつかはラインナップに残す」と話す。



昨年BOSSとグローバルデザイン契約を結んだベッカムは、一層ファッションとデザインに時間を注ぐ予定だと当時明かしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）