「#高校最後の文化祭」相川七瀬、茶道に励む18歳次男の“顔出し”ショット公開「ドラムを叩く姿とは別人」「絵になるイケメン」
歌手の相川七瀬（50）が24日、自身のインスタグラムを更新。プロドラマーとして活動しながら“茶道歴13年”という次男・RIOさん（18）の“顔出し”ショットを公開した。
【写真】「ドラムを叩く姿とは別人」相川七瀬が公開した茶道に励む18歳次男の“顔出し”ショット
相川は「初めてリオのお手前を見て、お茶を頂いた。年中から始めた茶道。見ていてとても感慨深く、お茶もとても美味しかった #高校最後の文化祭」とつづり、制服姿で真剣な顔つきのRIOさんの写真をアップした。
この投稿にファンからは「ドラムを叩く姿とは別人ですが、お茶を淹れる姿もカッコイイ」「多才ですね 作法も所作も勉強になりますね また、絵になるイケメン」「お母さんが羨ましい」「ドラムと茶道の趣味、りおくんカッコいいお兄さんに成長ですね」などのコメントが寄せられている。
