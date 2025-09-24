原口あきまさ、球児の10歳三男がヒロミ＆川崎宗則氏と2ショット「お父さんそっくりです」「いい写真」
ものまねタレントの原口あきまさ（49）が23日、自身のインスタグラムを更新。「いつもお兄ちゃん達いるけど、今回はタイガ 一人でロケに挑戦しました！心細かったみたいやけど、良くやった！」と、同日に放送された日本テレビ系「秋のグルメ企画の祭典『THEグルメDAY』3時間スペシャル」番組内の企画にて、少年野球に励む三男（10）と共に出演したことを報告し、貴重な2ショット写真を公開した。
【写真】「お父さんそっくりです」「いい写真」ヒロミ＆三男・タイガくんの2ショット ※川崎宗則氏との2ショットは2枚目
原口は「収録後に、ヒロミさんと写真撮りたくてしょうがなかったらしく、お願いしました！ 有難うございました！ムネリンにも、スタンバイ中に車内で野球トーク！盛り上がり過ぎて、時間があっと言う間に過ぎちゃった。親子共々、お相手して頂き、感謝でした！」とつづり、番組のMCを務めたヒロミ（60）、共に企画に出演した元プロ野球選手・川崎宗則氏（※崎＝たつさき／44）それぞれと三男の2ショット写真をアップした。
この投稿にファンからは「お父さんそっくりです サイコー」「いい写真やな、餃子食べたリアクション最高だったな〜」「たいが君。イケメンになりそうなぁ予感」「タイガ君お父さんの為に一生懸命頑張ってましたね 可愛かったです」「素敵な親子ですね」などのコメントが寄せられている。
原口は、タレントの福下恵美（41）と2010年に結婚。11年2月に長男（14）、13年6月に次男（12）、15年9月に三男、18年6月に四男（7）が誕生した。
