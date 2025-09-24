今が旬の「ナシ」、寒河江市に山形県内では珍しい従来とは違った栽培方法を取り入れた男性がいます。作業効率や品質が大幅に向上するという栽培方法を導入した園地を、取材しました。



寒河江市西根にある芳賀祐介さんのナシ園地です。



中川悠アナウンサー「圧巻ですね。これは何という栽培方法なんですか」

芳賀裕介さん「これはV字ジョイント栽培です」



芳賀さんはおととし（2023年）、「V字ジョイント栽培」と呼ばれる栽培方法を導入しました。一直線にナシの苗木を接ぎ木することで、生育が早くなり一般的な栽培方法よりも早く収穫することができるといいます。





芳賀祐介さん「通常の育て方をしたら、苗木を植えてから10年、15年かかるところを3、4年目ぐらいから収穫が始められて、収入が得られることが一番のメリット」芳賀さんの園地では、今シーズン初めて収穫できるまでに成長しました。また、収穫作業の際にも大きなメリットがあるといいます。中川アナ「一般的にナシの収穫というのは、かがんで取るイメージがあるが」芳賀裕介さん「一般的な平棚栽培だと首も曲げるし、身長の大きい人だと腰も曲げる。このV字ジョイントであれば、目の前にあるので、首もそれほど曲げなくていいし、 腰も反ることがないので体への負担が軽減される」ナシの木が一列に並んでいるため、一方向に収穫やせん定を行うことができるため、少ない労力で作業を行うことができ、作業時間も短縮できるといいます。さらに、これまでの方法では日光が上からしか当たらない箇所が多くありましたが、「V字ジョイント栽培」では、枝どうしの感覚が広いため、より多くの日光が葉に当たり、品質のよいナシができるといいます。収穫した「あきづき」をいただきました。中川アナ「とれたてのあきづきいただきます！あま！ジューシーですねおいしい！」芳賀さんはナシの「V字ジョイント栽培」が広く知られることで新しく就農してくれる人が増えることに期待を寄せています。芳賀祐介さん「若い経験の浅い人でもやりやすい作り方なので、農業を始める入口を広げるわけではないが、ぜひおすすめしたい」芳賀さんの園地では今シーズン、4トンから5トンほどの収量を見込んでいて、今後も栽培面積を増やしていくということです。