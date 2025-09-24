EXIT¡¡¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤ÎÎ¢Â¦ÌÀ¤«¤¹¡¡¼Â¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï·ó¶á¤«¤é¤âÀµ¼°¤ÊÍ¶¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÁÈ¤à¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖEXIT¡×¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡Ê39¡Ë¤È·ó¶áÂç¼ù¡Ê34¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖEXITV¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤Î°Õ³°¤ÊÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¡¢5ºÐÇ¯²¼¤Î·ó¶á¤µ¤ó¤ËÀ¼¤«¤±¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿´¶¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤«¤Í¤Á¤Ê¤Î¡¢¼Â¤Ï¡×¤È·ó¶á¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£·ó¶á¤â¡Ö¤Þ¤¢¤Í¡£¡Ê¥³¥ó¥Ó¤ò¡ËÁÈ¤â¤¦¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡·ó¶á¤«¤é¤Ï¡ÖM-1¤«¤²ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤¤¤Ä¤È²¶¡×¤È¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡£¡Ö5¸Ä²¼¤Î¤ä¤Ä¤¬¡ÈM-1¤«¤²ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤Ï¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¡£
¡¡·ó¶á¤ÏÅö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¤Ï±ó¤¯¤«¤é¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¤¤±¤ë¤Ê¡¢¤¤¤±¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤¦¤ó¡¢¤¤¤±¤ë¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¥¤¥¿¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¼ºÎé¤À¤±¤É¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬ºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡£·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¡¢MAXÃ¡¤¤¤Æ¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡¢¤¢¤Î»þ¤«¤é¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤â¡Ö10Ç¯Áª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¥¤¥¿¥¤¤Þ¤ÞÁö¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¼«µÔ¡£·ó¶á¤Ï¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯20Ç¯Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¡È²¶¤ÎÌÜ¤Ã¤ÆÀá·ê¤¸¤ã¤Í¤§¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤â¡Ö·ó¶á¤â¥¤¥¿¥¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡£¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ä¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÍ¦µ¤À¨¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÆÍÁ³¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿·ó¶á¤Ø¤ÎËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¡ÖÍ¦µ¤¤À¤±¤ÏÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤é¡£¡È¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Çä¤ì¤¿¤¸¤ã¤ó¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë¡È¤¤¤Ä¤«¤éÁÈ¤à¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê·ó¶á¤¬¡Ë¡È¤¤¤ä¡¢ÁÈ¤à¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡È¤¨¡Á¡©ÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥´¥ê¥´¥ê¸ýÀâ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¼þ¤ê¤Î·Ý¿Í¤È¤«¡¢ºî²È¤µ¤ó¤È¤«»È¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡·ó¶á¤Ï¡Ö¡ÊÍ¶¤¤¤¬¡Ë¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤éÍè¤¿¤â¤ó¡£¡È¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£Íê¤à¤Ê¡É¤Ã¤Æ»³Åº¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÌ¤Î·à¾ì¤Ç¥Í¥ë¥½¥ó¥º¤µ¤ó¤«¤é¡È·ó¶á¡¢ÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¯¤ë¤¸¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¡£ºî²È¤µ¤ó¤«¤é¤â¡È¹Ô¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¨¤¨¤Ç¥¿¥¤¤Ï¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤ÈÁÈ¤Þ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¨¤¨¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤½¤ó¤Ê²¡¤·¤Ë·ë¶É¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¡£¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£