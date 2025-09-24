歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムのストーリーズを更新。手軽に楽しむ「軽いブレックファースト」の様子を公開しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 こだわりの「軽ブレ」 お洒落な朝食の作り方を公開 クラッカーとヨーグルトに「ポイントはバジル」





工藤さんは、「軽ブレ」「軽いブレックファースト」というコメントと共に、朝食の様子を投稿しました。写真には木製のトレイの上に、クラッカーやスライスしたバナナ、グリークヨーグルト（ギリシャヨーグルト）、バジルの葉などがセンス良く並べられています。また手前にはマーマレードの瓶とスプーン、グラスも見えます。背景には蜂蜜や生蜂蜜、ジャムの瓶、ティーポットなども確認できました。







別の写真では、クラッカーのアップが写っています。四角形のクラッカーにはグリークヨーグルトが塗られ、その上にマーマレードが輝いている様子が美しく捉えられていました。







工藤さんはこの投稿で「グリークヨーグルト マーマレード はちみつ ポイントはバジル 試してみてください！」とコメントしています。バジルの葉をアクセントとして使うことで、シンプルなクラッカーとヨーグルト、甘いトッピングの組み合わせに爽やかな風味が加わることを伝えています。







