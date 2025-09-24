「がんばってきたのに報われない」「がんばり方がわからない」――。そんな人たちに送る、ジェーン・スーさん初のしごと連載。『週刊文春WOMAN2025秋号』より一部を抜粋・掲載します。

ジェーン・スー ©平松市聖／文藝春秋

仕事を続けるうちに言われるようになった、「あなただから」

ジェーン・スーというペンネームで仕事を始めてから16年も経ってしまった。子どもの頃にはよくわからなかった「光陰矢の如し」が、身に染みて理解できる。

いまとなってはエッセイやコラムを執筆したり、ラジオやポッドキャストでしゃべったりするのが主な生業だが、世に出始めた頃、私は「よくわからない人」だった。いまだって、ラジオや読書に縁がない人には存在さえ知られていない。

容姿や若さや高学歴や資格といったわかりやすいアピールポイントのない外国人風の名前を持つ女。そんな私がしゃべったり書いたりするのを、おもしろがってくれる人たちが最初から存在していたのはありがたいことだ。なにをしてきたのかよくわからない人だったから聞いてもらえた話や、読んでもらえた文章が多くあったと思う。無名のブロガーみたいなものだったから。

誠実に仕事を続けていると、やがて「それはあなただからできたんだ」と言われるようになった。近頃、よく耳にする言葉だ。

生存バイアスだと言われることもある。成功例だけに注目し、失敗例を無視している状態を指す言葉。そこから派生して、恵まれた機会や環境、持ち前の才能を加味せずに語られても説得力がないという意味でもある。

「あなただからできた」の「あなた」は、いったい何を指すのだろう。容姿や若さや高学歴や資格のひとつも持ち合わせていない自覚があっただけに、やや面食らった。

人それぞれ背景は千差万別であり、うまくスタートを切るために有利な条件というものはある。その条件を、私がいくつか手にしていたであろうことも認める。しかし、「あなただから」と言われると、やはり首をかしげてしまう。35歳までは会社員だったし、最初からこうだったわけではないからだ。

尊敬できる人たちの働き方を観察してみた

働き始めてから30年。尊敬できる仕事人たちの働き方をつぶさに観察すると、共通点があることがわかってきた。言うなれば、「あなただから」の輪郭が少しずつ見えてきた。それぞれがさまざまなバックグラウンドを持っているにもかかわらず、やはりそこには重なり合うところがある。

最初からできた人ばかりではない。つまり、後天的に身に付けることができる可能性が高い要素があるということだ。獲得するまでの時間や労力は一定ではないが、入手することが完全に不可能なわけでもない。

インスタグラムのストーリーズでは、月に一度フォロワーの質問に答える日を作っている。仕事の悩み相談も多く、考え方を変えたら楽になるのに……と歯がゆくなることも少なくない。働くことがつらいのは、仕事に対する考え方の初期設定が私とは異なるからかもしれないと思うようになった。

そろそろ、思うところを書いてもいいのかもしれない。そう思って、断り続けていた、仕事に関する連載を引き受けることにした。 これが唯一の正解ではないが、ひとつのやり方だと思ってもらえたらありがたい。

35歳会社員の私が、ジェーン・スーになるまで

まずは、仕事歴から始めよう。私は仕事が好きで、仕事中心の生活を送っている。年末になると、来年こそペース配分が必要だと振り返り、年が明けると喉元過ぎれば熱さを忘れるように、性懲りもなくまた働いている。仕事の精度を上げる努力はするが、仕事を得るための苦労はしていない。仕事が好きなのは、仕事が楽しいからだ。夢も目標もない。やりたくないことだけは、ハッキリしている。

35歳までは会社員だった。新卒でレコード会社に入社し、28歳で同業他社に転職。31歳で辞め、半年ほど無職生活を堪能したあと眼鏡業界に転職し、35歳まで勤めた。どの会社でも一生懸命に働いた。お給料をもらうというのは、そういうことだと馬鹿正直に考えていたからだ。たまにサボったが、恒常的に手を抜いた覚えはない。

一生懸命に働いてはいたものの、不満は常にあった。誰もわかってくれないとか、私ばっかりと思いながら働いていた。仕事とはなにか、がわかっていなかったのだ。

35歳からは小さな家業を継承した。それだけでは食べていけなかったので、1社目の元同僚が独立して作った音楽制作会社で、誘われるままアルバイトのようなことを始めた。資料を作成したり、企画アイディアを出したりする仕事。リモートでできる上、音楽業界での経験がそのまま活かせる業務だったので、副業としては最高だった。

本業の家業では、売上から諸経費を差っ引いたら収入はほとんどなく、実家住まいとはいえ貯金を切り崩して生活していた。

「mixi」のコミュニティ運営に夢中だった

本業と副業を掛け持ちしても、夜討ち朝駆けで働いていた35歳までの人生に比べたら、暇な時間はたっぷりあった。当時、暇にあかせてハマっていたのがSNSのmixiだ。日記を書くのが楽しく、誰かに読んでもらって反応があるのも新鮮だった。ライターだった友人からは、「一銭ももらえないのに、よくあれだけ書くね」と笑われた。好きでやっていただけだったので、そんな風に思われたのは意外だった。

日記と同じく熱心にやっていたのが、コミュニティ運営。これは私にとっての実験でもあった。新卒から一貫して企画宣伝業務に携わっていたので、仕事で私が得た能力が本物だったら、コミュニティを作成し人を集めることもできるはずだと踏んだ。

mixiで知り合った友人と一緒に、メインユーザーの年齢層からコミュニティのコンセプトを考えた。一覧で目につくアイコンのデザインは、この友人が作ってくれた。これまた一銭にもならなかったが夢中になった。

やがて参加メンバーは1万人を超え、仕事を通して学んできたことに応用が利くとわかり、心底嬉しかった。いま振り返ると、プライベートと仕事との境界線が曖昧なのは、この実験好き気質のせいかもしれない。仕事で得た力をプライベートで活かしたり、プライベートで得たヒントを仕事に活かしたり、はいまでも続いている。

mixi全盛期、出版業界は新しい書き手をネットから探し出そうと血眼になっていた。私もその網に引っ掛かり、先のコミュニティで掲載された面白ネタを誌面で紹介する連載がスタートした。しばらくして雑誌が休刊となり、連載は終了。だが時を同じくして、新しく発刊される女性誌からエッセイの執筆依頼が来た。いきなりの月イチ連載。mixiネームがジェーン・スーだったので、そのまま始めて現在に至る。

この連載で、私が学んだことは大きい。最初の原稿で、のちに出す自著『貴様いつまで女子でいるつもりだ問題』にあるようなことを書いたら、編集長から「もっとマイルドに書いてほしい」とNGが出た。端的に言えば、書き方も内容もどぎつく下品だったのだろう。

当時は自分の文章にこだわりも自負もなかったので、言われた通りに書き直した。前のほうが面白いのにな、と思いながら。連載は1年と少し続いたと思う。反響は特になく、ある日突然、直接会ったことのない担当者から「今月で終わりです」と伝えられてひっそり終了した。あまりに突然だったので驚いたが、こういうものかとすぐ引き下がった。

「やってみて」と言われ、言われた通りにやったら終わった。文筆家を目指していたわけでもなかったので、悔しさもほとんどなかった。

しかし、のちにブログで自由自在に書いた文章が一冊になったのが、先述の『貴様いつまで女子でいるつもりだ問題』である。自著のなかで最も売れた本で、それから10冊以上上梓したが、これを超えることは、いまだできない。このことから、プロのアドバイスに耳は傾けるが、根本的な部分においては自分の感覚を信じようと強く思うようになった。ブログを立ち上げた経緯に関しては後述する。

すべてが手弁当だったアイドルプロデュース

レコード会社時代の元同僚が立ち上げた音楽制作会社でのアルバイトは、どんどん忙しくなっていった。ある日、インディーレーベルでアイドルをデビューさせることにしたので、コンセプトを考えてほしいと社長である元同僚から依頼がきた。レコード会社時代に培った経験を応用できるうえに、企画を考えるのは好きなので、私は二つ返事で引き受けた。

メンバーは女子高校生二人。のちにアイドル戦国時代と呼ばれた時代、雨後の筍のようにデビューするティーンエイジャーがいた。一方、こちらは予算を潤沢にかけられるわけでなし、事務所が強い力を持っているわけでもなし、当の二人はアイドル志望でもなく、正攻法でやっても勝ち目はないと睨んで脱力系の二人組を作る提案をした。

自身が女子高生だった時代を顧みると、日々どうでもいいことが楽しく、そしてすべてに倦怠を感じていたのを思い出したのがヒントになった。その空気を纏ったアイドルはまだいなかったので、ニッチながら目に留まる可能性があるやもと願った。グループ名は彼女たちが好きな食べ物である「トマト」と「パイン」からとってTomato n' Pineとした。デビューしたらファンからは略称で呼ばれるようになるので（これもレコード会社時代に得た知識だ）、トマパイと自ら名乗るようにディレクションした。

すべてが手弁当だったので、それを逆手にとった。限られた予算内で、カメラマンとスタイリストとヘアメイクとデザイナーを手配するのには無理がある。写真も撮れるデザイナーに依頼し、メンバーには私が選んで買ってきた服を着せ、チェキで写真を撮ってもらった。できあがったCDジャケットのデザインは、「インディーレーベルからデビューする女子高生二人組」としてビビッドな作品になったといまでも思う。デビュー曲のタイトルは「Life is beautiful」。

「作詞をしてみない？」と突然言われ…誕生したマイルール

さて、楽曲である。元同僚が立ち上げたのは音楽制作会社だったので、高品質な作品を作るスタッフは大勢いた。しかし、元同僚だった社長は私にこう言った。「作詞をしてみない？」と。作詞なんてしたことがない。したいと思ったこともない。それはさすがに無理じゃないか？ と躊躇していると、「できるからやってみて。替え歌みたいな感覚でいいから。もちろん、困ったときは手伝うから」と社長はニコニコしている。まあ、社長がそういうなら……と、右も左もわからぬまま私は作詞を引き受けた。

実は、ここも大きな分岐点だった。「信用できる相手が思いもよらぬ提案をしてきたら、やりたいと思ったことがないことでも乗っかる」のマイルール誕生である。いまでは稼ぎの多くを占める「しゃべる仕事」だが、これもやりたいと思ったことは一度もなかった。

デモ音源をもらい、デビューする二人の女子高生にインタビューを行った。作詞は初めてだったのと、歌詞の内容が本人たちからかけ離れているものは作りたくなかったからだ。

振り返れば、ここにもマイルールが存在する。わからないときは調べる、聞く、話す。とにかく動く。空から歌詞が降ってくるタイプの作詞家も確かにいるが、私にはその手のクリエイティビティはない。部屋で膝を抱えて悩んでもなにも出てこないことはわかっているので、手間を惜しまずに動いて集める。すると、大きな山のなかから欲しかったものが見つかるのだ。効率は度外視したほうが納得のいくものに巡り合える。

※ラジオパーソナリティーの仕事を始めた経緯、働き続けて見つけた仕事における「テーマ」などについて記した記事全文は、『週刊文春WOMAN2025秋号』で読むことができます。

Jane Su

1973年東京都生まれ。コラムニスト、ラジオパーソナリティー。TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」、ポッドキャスト番組「ジェーン・スーと堀井美香の『OVER THE SUN』」のMCを務める。著書に『介護未満の父に起きたこと』『ひとまず上出来』など。

イラスト：kedamasugoine

（ジェーン・スー／週刊文春WOMAN 2025秋号）