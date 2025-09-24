シンガー・ソングライターのイルカ（74）が24日、大阪市内で「プレ55周年 イルカコンサート〜あいのたね〓まこう！〜」（12月7日、東大阪市文化創造館）の取材会を行った。

新曲「あいのたね〓まこう！」（配信限定）をリリースしたばかり。「うれしくないことばかり起こるでしょ？ ニュースといえば、災害や戦争、環境汚染。コロナもありました。少しでも憎しみの気持ちを包めるようなことが、私にもできないかと。孫も4人いますし、おばあちゃんの遺書のつもりで歌に込めました」とイルカ。

シュリークス時代の1971年（昭46）4月25日発売の「君の生まれた朝」でデビュー。ソロデビュー後、75年11月5日発売の「なごり雪」が大ヒットした。20世紀を代表する名曲誕生から、やがて50年。

「作者の伊勢正三さんとも話すんですが『もう、私たちの手の届かない場所まで行ってしまったね』と。子どもが親を追い越していくような、それだけ偉大な存在になりました。私自身、来年で55周年になりますが、こんなに長い間歌えるとは思わなかった」と、しみじみ語った。

気になるのは、やはり健康面。若い頃は毎日のようにお酒を飲んでは騒いでいたが「ほとんど飲まなくなりましたね。年に数回ぐらいでしょうか。今ではお湯を飲むだけで酔っぱらえる術を身につけました」と笑う。

見た目は「なごり雪」を発売した頃とあまり変わらないが、そのせいかSNSで「イルカさん、実はカツラじゃないか？」という疑惑があがったことも。「残念ですが、かつらじゃないですよ。染めてはいますけど」と笑顔で否定していた。

※〓はハートマーク