【iO Tachikawa Edition】 9月24日 予約受付開始 価格：55,000円～

MSYは「GRAPHT」より、セミオーダー、組み立て式アーケードコントローラー「iO」に、同製品アンバサダーを務めるプロゲーマー立川選手が全面監修するモデル「iO Tachikawa Edition」を発表した。9月24日より予約を受け付ける。価格は55,000円で、組み立て代行サービスは8,800円。

また「Tachikawa Edition」に加えて新サイズ「M＋」を追加し、「M」と「M+」にはレッド、ピンクの2色を新たに展開する。本製品は9月25日～28日に開催予定の東京ゲームショウ2025のGRAPHTブースにて展示予定で、展示は将来的な展開を見据えた新サイズ「L」のサンプル、「ストリートファイター6」とのコラボパネルも展示予定としている。

「M+」サイズの上パネルの価格は13,750円。この他オプションパーツとして「ロングタイプ滑り止めシート」の予約を開始しており、価格は880円。膝の上に置いてプレイする場面で効果を発揮するという。

TGS2025のブースでは「iO Tachikawa Edition」を試遊することで抽選で3人に立川選手のサイン入り「GRAPHT CUP 2025」STAFF Tシャツが進呈される。また全員に「GRAPHT CUP 2025」限定ステッカーが進呈される。

