ウクライナの復興を支援「ポップアップストア」浜屋百貨店で伝統工芸品など期間限定販売《長崎》
長崎市の浜屋百貨店で24日から、ウクライナの伝統工芸品などが販売されています。
（ウクライナ出身 アナスタシア ストラシコさん）
「ウクライナ刺しゅうで作っています。(制作に)2週間ぐらいかかっています」
手縫いの刺しゅうが施された衣装に…
ユネスコの無形文化遺産にも登録されている「ペトリキウカ塗り」の作品も。
流ちょうな日本語で接客するのは、ウクライナ出身のアナスタシア ストラシコさんです。
浜屋百貨店6階に期間限定でオープンしたポップアップストアでは、ウクライナの伝統工芸品のほか、人気のハーブティーなども販売されています。
（ウクライナ出身 アナスタシア ストラシコさん）
「ヴィシヴァンカは、ウクライナの手刺しゅうの民族衣装で私の一番のおすすめ」
アナスタシアさんは、3年前の9月にウクライナから戦禍を逃れるために長崎へ。
長崎大学大学院で日本文学などを学び、今月修了しました。
工芸品などの販売を通じて、ウクライナの文化や魅力を伝えるだけでなく、未だロシアの侵攻が続く “ふるさとの復興” を支援します。
（アナスタシア ストラシコさん）
「ウクライナの文化も楽しむために、ぜひ来てください」
ポップアップストアは、今月30日までです。