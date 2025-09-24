長崎市の浜屋百貨店で24日から、ウクライナの伝統工芸品などが販売されています。

（ウクライナ出身 アナスタシア ストラシコさん）

「ウクライナ刺しゅうで作っています。(制作に)2週間ぐらいかかっています」

手縫いの刺しゅうが施された衣装に…

ユネスコの無形文化遺産にも登録されている「ペトリキウカ塗り」の作品も。

流ちょうな日本語で接客するのは、ウクライナ出身のアナスタシア ストラシコさんです。

浜屋百貨店6階に期間限定でオープンしたポップアップストアでは、ウクライナの伝統工芸品のほか、人気のハーブティーなども販売されています。

（ウクライナ出身 アナスタシア ストラシコさん）

「ヴィシヴァンカは、ウクライナの手刺しゅうの民族衣装で私の一番のおすすめ」

アナスタシアさんは、3年前の9月にウクライナから戦禍を逃れるために長崎へ。

長崎大学大学院で日本文学などを学び、今月修了しました。

工芸品などの販売を通じて、ウクライナの文化や魅力を伝えるだけでなく、未だロシアの侵攻が続く “ふるさとの復興” を支援します。

（アナスタシア ストラシコさん）

「ウクライナの文化も楽しむために、ぜひ来てください」

ポップアップストアは、今月30日までです。