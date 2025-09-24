³ÑÅÄÍµµ£¡¢º£µ¨ºÇ¹â°Ì¤ÎÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤¿¡Ö°ÛÎãÆÃ·±¡×¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¼óÇ¾¿Ø¤â¶Ã¤«¤»¤¿¡ÈµÙ²ËÊÖ¾å¤Î·è°Õ¡É¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤âÃÙ¤¤¤Î¤«¡×
¥Û¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«(C)Getty Images
¡¡µî¤ë9·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤Î·è¾¡¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¡¢¼«¿È¤Îº£µ¨ºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ë6°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¡¢¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤òÍÞ¤¨¤ë¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥í¡¼¥½¥ó¤ÏÌµËÅ¤À¤Ã¤¿¡©¡¡³ÑÅÄ¤È¤ÎÀÜ¿¨¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡¥Á¡¼¥à¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¡È·ë²Ì¡É¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆâÍÆ¤Ç¤â¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¸¥¿È¤ò¸«¤»¤¿³ÑÅÄ¡£¤³¤ì¤ÇÄ¾¶á3Àï¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¸¤ã¤¸¤ãÇÏ¡É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¥Þ¥·¥ó¡ØRB21¡Ù¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢¤Ë¤Ã¤Á¤â¤µ¤Ã¤Á¤â¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤Ï°ìÊÑ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë·àÅª¤ÊÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤¬·èÃÇ¤·¤¿²ÆµÙ¤ß¤òÊÖ¾å¤·¤Æ¤Î¡ÈÆÃ·±¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£±Ñ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Race¡Ù¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤Î²óÉü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ä¥Î¥À¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿µÙ²Ë¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£³ÑÅÄ¼«¤é¤¬»Ø´ø´±¤ËÄ¾ÁÊ¤¹¤ë°ÛÎã¤Î²ÆµÙ¤ßÊÖ¾å¤Ë¤è¤ë¶ËÈë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GP¤Î¤¢¤È¡¢Â¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬µÙ²Ë¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ä¥Î¥À¤À¤±¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥í¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡Ø¤Ò¤É¤¤½µËö¡Ê³ÑÅÄ17°Ì¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó9°Ì¡Ë¡Ù¤È¹Í¤¨¡¢¡Ø¤³¤Î¤Þ¤ÞµÙ¤à¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Ï¡¢¤½¤ÎÌë¤Ë¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ëÈô¹Ôµ¡¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×
¡¡º£µ¨¤Ç·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ë³ÑÅÄ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ·ë²Ì¤ÈÁö¤ê¤Î¼Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸·¤·¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ØThe Race¡Ù¤Ï¡Ö¥Ä¥Î¥À¤ÏÊ£»¨¤À¤Ã¤¿RB21¤ò²þÎÉ¤·¡¢¥Þ¥·¥ó¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Î¥¯¥»¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤éÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¡Ù¤È³Î¿®¤·¤¿¡×¤È¤âÅÁ¤¨¡¢ËÜ¿Í¤ÎÊÑ²½¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢GP¸å¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Ä¥Î¥À¤Ï¥Þ¥·¥ó¤Î´¶³Ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ë²¿¤«¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ð¥¯¡¼¤Ç¤ÎÎý½¬Áö¹Ô¤Ç½é¤á¤Æ¼ÂÀï¤Ç¤ÎÊÑ²½¤òÂÎ´¶¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤è¤êÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿¡×
¡¡»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥·¥ó¤È¸Ê¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ë°¤¯¤Ê¤³ÑÅÄ¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à´´Éô¤Î¶»¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈà¤ÎÏ«Æ¯ÎÑÍý¤Ëµ¿Ìä¤¬Äè¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡ØThe Race¡Ù¤Ï¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º»þÂå¤«¤é»ÕÄï´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥æ¥¦¥¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤ó¤À¡£º£¤ÎÈà¤Ï¤È¤Æ¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ç¤Î¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¤â¡¢µÙ²Ë¤ò¼è¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ËÄ¾¹Ô¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤½µËö¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤ÈÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÎÀïÎ¬¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬¿ÊÊâ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê²¸»Õ¤«¤é¡Ö¡Êµî½¢¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ë¡Ë¤Þ¤À»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¡£¥¢¥Ö¥À¥Ó¡ÊF1ºÇ½ªÀï¡Ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·èÃÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤È¿ô¥ì¡¼¥¹¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë³ÑÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤âÃÙ¤¤¤Î¤«¤Î¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¤¯¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»î¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸¶°ø¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÙ²Ë¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¡¢¸Ê¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¼«¿®¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³ÑÅÄ¤Î¤³¤³¤«¤é¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]