ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÏÅìµþÅÔ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢Âçºå»Ô¤ò½ªÅÀ¤È¤¹¤ëÀ°È÷¿·´´Àþ¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï·²ÇÏ¸©¤Î¹âºê±Ø¤ÈÊ¡°æ¸©¤ÎÆØ²ì±Ø¤È¤Î´Ö¤Î470.6km¤¬³«¶ÈºÑ¤ß¤À¡£
»Ä¤ë¶è´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢Åìµþ±Ø¤È¹âºê±Ø¤È¤Î´Ö¤Î105.0km¤ÏÅìµþ±Ø¤ÈÂçµÜ±Ø¤È¤Î´Ö¤ÇÅìËÌ¿·´´Àþ¡¢ÂçµÜ±Ø¤È¹âºê±Ø¤È¤Î´Ö¤Ç¾å±Û¿·´´Àþ¤È¡¢¤É¤Á¤é¤âJRÅìÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¤ËÎó¼Ö¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¿·´´Àþ¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎºÛ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤ÇÆØ²ì±Ø¤ÈÂçºå»Ô¤È¤Î´Ö¤ÏÌ¤³«¶È¤À¡£¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÀÃå¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¤É¤³¤òÄÌ¤ë¤«¤âÀµ¼°¤Ë¤Ï·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÆØ²ì±Ø¡½Âçºå»Ô´Ö¤ÎÆ°¸þ¤Ï¤³¤³¤Î¤È¤³¤íÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸µÍè¤³¤Î¶è´Ö¤Ï¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥È¤È¸À¤Ã¤ÆÊ¡°æ¸©¤Î¾®ÉÍ»Ô¤ÈµþÅÔÉÜ¤ÎµþÅÔ»Ô¤È¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë°Æ¤Ë¤Û¤Ü·è¤Þ¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆØ²ì±Ø¡½Âçºå»Ô´Ö¤Î¥ë¡¼¥È¤¬2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯7·î20Æü¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÇÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¼¢²ì¸©¤ÎÊÆ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ëÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÊÆ¸¶±Ø¤òÄÌ¤ëÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤ò¿ä¤¹ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¿·¼Â±ÆÊ¿»á¡ÊµþÅÔÁªµó¶è¡Ë¤äÆ±¤¸¤¯ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¼ÆÅÄ¹ª»á¡ÊÈæÎãÂåÉ½¡Ë¤é¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¡£Î¾µÄ°÷¤ÏÁáÂ®ÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤Î¸¡Æ¤¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤³¤Î·ë²Ì¥ë¡¼¥ÈºÆ¹Í¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥È¼«ÂÎ¤â·úÀß¹©»ö¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼¿å¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ò·¡ºï¤·¤¿ºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë»ÄÅÚ¤Î½èÍý¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆµþÅÔÉÜ¤Ê¤É¤«¤éÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤²¤é¤ì¡¢¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤3¤Ä¤ÎÍýÍ³
Âè°ì¸õÊä¤Î¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥È¤Î·úÀß¤ËÈ¿ÂÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼¡°Æ¤ÎÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤À¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤Ï¸½¾õ¤Ç¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëË¾¤ß¤ÏÇö¤¤¡£ËÌÎ¦¿·´´ÀþÆØ²ì±Ø¡½Âçºå»Ô´Ö¤Î³«¶È¸å¤Ë±Ä¶È¤òÃ´Åö¤¹¤ëJRÀ¾ÆüËÜ¡¢¤½¤ì¤«¤é±èÀþ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¼¢²ì¸©¤¬È¿ÂÐ¤Î°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
À°È÷¿·´´Àþ¤Ç¤¢¤ëËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ï¹ñ¤¬¿Ê¤á¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¤«¤éJRÀ¾ÆüËÜ¤ä¼¢²ì¸©¤Î°Õ»×¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¯¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤è¤¤¡½¡½¡£°ìÉô¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï·úÀß¤Î¶¯¹Ô¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
2000¡ÊÊ¿À®12¡ËÇ¯12·î18ÆüÉÕ¡¢2004¡ÊÊ¿À®16¡ËÇ¯12·î16ÆüÉÕ¤Î¤¤¤º¤ì¤âÀ¯ÉÜ¤ÈÍ¿ÅÞ¤È¤Î¿½¤·¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢À°È÷¿·´´Àþ¤ò¿·µ¬¤ËÃå¹©¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡ÖJR¤ÎÆ±°Õ¡¢ÊÂ¹ÔºßÍèÀþ¤Î·Ð±ÄÊ¬Î¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î±èÀþÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤ÎÆ±°Õ¤Î¼èÉÕÅù´ðËÜ¾ò·ï¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô¤¦¡×¤È¤¢¤ê¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤â¼¢²ì¸©¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤ÏÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤Ï¡Ö´ðËÜ¾ò·ï¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
ÍýÍ³¡¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¤¬¾Ã¶ËÅª
JRÀ¾ÆüËÜ¤¬ÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤Ë¾Ã¶ËÅª¤ÊÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆ¸¶±Ø¤«¤éµþÅÔ±Ø¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¿·Âçºå±Ø¤Þ¤Ç¤ÈËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¤ò¸«¹þ¤á¤ë¶è´Ö¤Î±Ä¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£ºßÍèÀþ¤¬¡Ö»°¥»¥¯¡×Å´Æ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·üÇ°
¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡¢ÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤ÏÆØ²ì±Ø¡½Âçºå»Ô´Ö¤òÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤äÅì³¤Æ»Àþ¤ÎÊÆ¸¶±Ø¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÂçºå»Ô¤Ø¸þ¤«¤¦¥ë¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ë¶è´Ö¤ÏÆØ²ì±Ø¤«¤éÊÆ¸¶±Ø¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÊÆ¸¶±Ø¤«¤é¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ËÎó¼Ö¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ë¤«¤Þ¤¿¤ÏÊÆ¸¶±Ø¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤ë°Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤È¤·¤Æ·×²è¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅìµþ±Ø¤È¹âºê±Ø¤È¤Î´Ö¤Ï·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤È»ö¾ð¤ÏÆ±¤¸¤À¡£
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÊÆ¸¶±Ø¡½¿·Âçºå±Ø´Ö¤ÏJRÅì³¤¤¬±Ä¶È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÎó¼Ö¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Ïµ÷Î¥¤Ë±þ¤¸¤ÆÀþÏ©»ÈÍÑÎÁ¤òJRÅì³¤¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏºßÍèÀþ¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤È¤·¤ÆÂçºå±Ø¡½ÆØ²ì±Ø´Ö¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤âJRÅì³¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÀþÏ©»ÈÍÑÎÁ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÍýÍ³¢¡¡¼¢²ì¸©¤â¾Ã¶ËÅª
¼¢²ì¸©¤¬ÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·úÀßÈñ¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë»ö¶ÈÈñ¤ÎÉéÃ´¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÊÂ¹ÔºßÍèÀþ¤È¤Ê¤Ã¤ÆJRÀ¾ÆüËÜ¤«¤é·Ð±ÄÊ¬Î¥¤µ¤ì¤ëÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»¤Î·Ð±Ä¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£»ö¶ÈÈñ¤Ï°ì»þÅª¤ÊÈñÍÑ¤À¤¬¡¢Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»¤Î·Ð±Ä¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤À¡£
¢£JRÅì³¤¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ìÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤
²¾¤ËÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤Ç³«¶È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·Ð±ÄÊ¬Î¥¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶è´Ö¤ÏJRÀ¾ÆüËÜËÌÎ¦Àþ¤Î¶á¹¾±öÄÅ±Ø¤ÈÊÆ¸¶±Ø¤È¤Î´Ö¤Î31.4km¤È¤Ê¤ë¡£
²Ô¤®Æ¬¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤È±Ä¶È¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ï¼«¼Ò¤Ç±¿Å¾¤¹¤ëÎ¹µÒÎó¼Ö¤«¤é¤ÎÎ¹µÒ±¿Í¢¼ýÆþ¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¹ñ¤«¤é¤ÎÊä½õ¤È¸À¤¨¤ë²ßÊªÎó¼Ö¤ÎÀþÏ©»ÈÍÑÎÁÍê¤ß¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À°È÷¿·´´Àþ¤Î³«¶È¤Ç·Ð±ÄÊ¬Î¥¤µ¤ì¤ëÊÂ¹ÔºßÍèÀþ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÆÃµÞÎó¼Ö¤¬¹âÂ®¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¹âµ¬³Ê¤Ê¶è´Ö¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÊ¬¹â³Û¤ÊÀþÏ©¤ä»ÜÀß¤Î°Ý»ýÈñ¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¿ÞÉ½1¤Ç¼¨¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢À°È÷¿·´´Àþ¤Î³«¶È¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»¤Î¥³¥í¥Ê²ÒÄ¾Á°¤Î2019¡ÊÎáÏÂ¸µ¡ËÇ¯ÅÙ¤Î±Ä¶È¼ý»Ù¤Ï¡¢¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¤ÈIR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¤È¤ò½ü¤¤¤ÆÀÖ»ú¤Ç¡¢¹õ»ú¤Î2¼Ò¤Ë¤·¤Æ¤â±Ä¶ÈÍø±×¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¡£¼¢²ì¸©¤Î°Õ¸þ¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
£¡¡JRÅì³¤¤âÈÝÄêÅª
ÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤Ç³«¶È¤·¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢JRÅì³¤¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÊÆ¸¶±Ø¡½¿·Âçºå±Ø´Ö¤¬ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎJRÅì³¤¤âÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹¡£
¾è¤êÆþ¤ì¤ÎºÝ¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÈËÌÎ¦¿·´´Àþ¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï±¿¹Ô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¤È¤«ÂçÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤Ë¼ÖÎ¾¤òÃ¦Àþ¤µ¤»¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ÉÁê°ãÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ËÂ¿¿ô¤ÎÎó¼Ö¤¬±¿Å¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÎó¼Ö¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤À¡£
¢£ÊÆ¸¶±Ø¤È¿·Âçºå±Ø´Ö¤Î¿·Àß¤Ï²ÄÇ½¤«
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬¤¤¤«¤Ëº®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢1»þ´ÖÅö¤¿¤êÊÒÆ»¤ÎÎó¼Ö¤ÎËÜ¿ô¤Ç¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ÊÆ¸¶±Ø¤È¿·Âçºå±Ø¤È¤Î´Ö¤Ç¤ÏºÇ¤âÂ®¤¤¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤À¤±¤Ç¤â12ËÜ¤ÈÊ¿¶Ñ5Ê¬´Ö³Ö¤Ç±¿Å¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤è¤ê¤ÏÄä¼Ö±Ø¤ÎÂ¿¤¤¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¡¢³Æ±ØÄä¼Ö¤Î¡Ö¤³¤À¤Þ¡×¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ3ËÜÄøÅÙ¡¢¹ç·×¤Ç15ËÜÄøÅÙ¤¬±¿Å¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îó¼Ö¤Î±¿Å¾´Ö³Ö¤ÏÊ¿¶Ñ4Ê¬¤À¡£¼óÅÔ·÷¤Ç¤¤¤¨¤ÐJRÅìÆüËÜ»³¼êÀþ¤Î¤è¤¦¤Ê¶è´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÎó¼Ö¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤Ë¿ôËÜ¤ÎÎó¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¡¢¼¢²ì¸©¤¬È¿ÂÐ¤·¤Ê¤¤¤È²¾Äê¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¸¶±Ø¤ÈÂçºå»Ô¤È¤Î´Ö¤âËÌÎ¦¿·´´ÀþÆÈ¼«¤ÎÀþÏ©¤ò·úÀß¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤Ïµ÷Î¥¤¬Ìó46.1km¤È¡¢Åö½é¾®ÉÍ»Ô¤«¤éµþÅÔ±Ø¤Þ¤Ç°ìÄ¾Àþ¤ËÄÌ¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥È¤È¤·¤ÆÅö½é¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìó130.3km¤è¤ê¤âÁêÅöÃ»¤¤¤¿¤á¤Ë»ö¶ÈÈñ¤ÎÌÌ¤Ç¤âÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¸¶±Ø¡½Âçºå»Ô´Ö¤â·úÀß¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¤½¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£ÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤Î·úÃÛÈñ¤Ï5Ãû±ßÄ¶¤«
ÊÆ¸¶±Ø¤ÈµþÅÔ±Ø¤È¤Î´Ö¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢µþÅÔ±Ø¤«¤é¤Ï¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥ÈÆ±ÍÍ¤ËJRÀ¾ÆüËÜÊÒÄ®Àþ¾¾°æ»³¼ê±ØÉÕ¶á¤òÄÌ¤Ã¤Æ¿·Âçºå±Ø¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤È²¾Äê¤·¤ÆÉ®¼Ô¤¬ÃÏ¿Þ¤Çµ÷Î¥¤òÂ¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÆ¸¶±Ø¡½¿·Âçºå±Ø´Ö¤ÏÌó108.6km¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆØ²ì±Ø¡½ÊÆ¸¶±Ø´Ö¤ÎÌó46.1km¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤ÇÆØ²ì±Ø¤È¿·Âçºå±Ø¤È¤ò·ë¤Ö¤Ë¤Ï154.7km¤È¤Ê¤ë¡£¸å¤Û¤É¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥È¤Ï½¤Àµ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢ºÇ¤âÄ¹¤¤ÅìÀ¾°Æ¤Ç¤âÌó146km¤Ê¤Î¤Ç»ö¶ÈÈñ¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÅöÁ³ÉÔÍø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹ñ¤Î»î»»¤Ç¤ÏÌó144km¤Î¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥È¤ÎÆîËÌ°Æ¤ÇÌó5Ãû2000²¯±ß¤È¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¾Íè¤ÎÊª²Á¾å¾º¤ò¸«¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢1kmÅö¤¿¤ê¤Î»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó361²¯±ß¤À¡£²¾¤Ë¤³¤Î»î»»ÃÍ¤ò154.7km¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢5Ãû5864²¯±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÂ¿¤¤¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥È¤È¡¢ÆÃ¤ËÆØ²ì±Ø¡½µþÅÔ±Ø´Ö¤ÇÊ¿ÃÏ¤ò¹Ô¤¯ÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤È¤òÆ±¤¸Êªº¹¤·¤Ç»ö¶ÈÈñ¤ò»»½Ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¥È¥ó¥Í¥ë¤Î·¡ºïÈñÍÑ¤Ï¹â³Û¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤êÍÑÃÏÂå¤Ï¹£¸ý¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÆþ¸ý¤·¤«´ðËÜÅª¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£Ê¿ÃÏ¤Ç¤ÏÍÑÃÏÂå¤¬¤«¤µ¤à¤·¡¢ÃÏ¼ç¤È¸ò¾Ä¤·¤ÆÍÑÃÏ¤ÎÇã¼ý¤ò¹Ô¤¦¼ê´Ö¤âÀ¸¤¸¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë»ö¶ÈÈñ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¢£¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥È¤Î²ÝÂê
¤È¤Ê¤ë¤ÈËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÆØ²ì±Ø¤ÈÂçºå»Ô¤È¤Î´Ö¤Ï¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥È¤Ç·úÀß¤¹¤Ù¤¤À¤¬¡¢Àè¤Ë¾¯¤·¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤³¤Á¤é¤â²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¤É¤³¤òÄÌ¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥È¤ÏÆØ²ì±Ø¤È¿·Âçºå±Ø¤È¤ò·ë¤Ö¤È¤·¤Æ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÅ´Æ»¶É¤ÈÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÅ´Æ»·úÀß¡¦±¿Í¢»ÜÀßÀ°È÷»Ù±çµ¡¹½¡ÊÅ´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¡Ë¤È¤¬2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯8·î¤Ë¡ÖËÌÎ¦¿·´´Àþ¡ÊÆØ²ì¡¦¿·Âçºå´Ö¡Ë ¾ÜºÙ±Ø°ÌÃÖ¡¦¥ë¡¼¥È¿Þ¡Ê°Æ¡Ë¡¡¤´ÀâÌÀ»ñÎÁ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ñÎÁ¤Ë¤ÏÆØ²ì±Ø¤«¤é¿·Âçºå±Ø¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥È¿Þ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤ëµþÅÔ±Ø¼þÊÕ¤Î¥ë¡¼¥È¿Þ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·×²è¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥È¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆØ²ì±Ø¤«¤éÀ¾ÆîÀ¾¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÊ¡°æ¸©¾®ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ëJRÀ¾ÆüËÜ¾®ÉÍÀþ¤ÎÅì¾®ÉÍ±ØÉÕ¶á¤òÄÌ¤ê¡¢¤³¤³¤ÇÆîÀ¾¡¢¤½¤·¤ÆÆî¤Ë¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ÆµþÅÔ»Ô¤ÎÀ¾Â¦¤òÄÌ²á¤·¤ÆµþÅÔÉÜµþÅÄÊÕ»Ô¤Ë¤¢¤ë¾¾°æ»³¼ê±ØÉÕ¶á¤òÄÌ¤ê¡¢ÆîÀ¾¤½¤·¤ÆÀ¾¤Ë¸þ¤±¤òÊÑ¤¨¤Æ¿·Âçºå±Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¾®ÉÍ±ØÉÕ¶á¤«¤éµþÅÔ»ÔÆâ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢Îó¼Ö¤¬ÃÏ¾å¤òÁö¤ë¶è´Ö¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
µþÅÔ±Ø¼þÊÕ¤Ï¤µ¤é¤Ë3¤Ä¤Ë¥ë¡¼¥È¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÀ¾°Æ¡¢ÆîËÌ°Æ¡¢·ËÀî°Æ¤À¡£
¢£µþÅÔ±Ø¤Þ¤Ç¤Î¶ì¤·¤¤3¥ë¡¼¥È
ÅìÀ¾°Æ¤ÏµþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÌÄÂì²»¸Í»³Ä®(¤Ê¤ë¤¿¤¤ª¤ó¤É¤ä¤Þ¤Á¤ç¤¦)ÉÕ¶á¤Ç·ËÀî°Æ¤ÈÊ¬¤«¤ì¤ÆÆîÆîÅì¤Ë¿Ê¤à¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏµþÅÔ»Ô¸òÄÌ¶É¤ÎÃÏ²¼Å´ÅìÀ¾Àþ¤ÎÂÀ¿ÁÅ·¿ÀÀî(¤¦¤º¤Þ¤µ¤Æ¤ó¤¸¤ó¤¬¤ï)±ØÉÕ¶á¤ÇÆîËÌ°Æ¤È¤âÊ¬¤«¤ì¤ÆÆî¤Ø¤È¹Ô¤¯¡£ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþÀ¾µþ¶Ë±ØÉÕ¶á¤ÇÅì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶Ê¤¬¤ê»Ï¤á¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤äÅì³¤Æ»Àþ¤È¤Û¤ÜÊ¿¹Ô¤ËµþÅÔ±Ø¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¡£
¿·Âçºå±Ø¤È¤Ï¸þ¤¤¬µÕ¤À¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÅì¿Ê¤òÂ³¤±¡¢µþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¾å²Ö»³µ×ÊÝÄ®(¤«¤ß¤«¤¶¤ó¤¯¤Ü¤Á¤ç¤¦)ÉÕ¶á¤«¤éÂç¤¤¯¸Ì¤òÉÁ¤¤¤ÆÆîÀ¾¤Ë¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¾¾°æ»³¼ê±ØÉÕ¶á¤Ø¤È»ê¤ë¡£ÆØ²ì±Ø¡½¿·Âçºå±Ø¤Îµ÷Î¥¤ÏÌó146km¤È3¥ë¡¼¥È°Æ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏºÇ¤âÄ¹¤¯¡¢³µ»»¤Î»ö¶ÈÈñ¤â5Ãû3000²¯±ßÄøÅÙ¤ÈºÇ¤â¹â²Á¤À¡£
¼Â¤Ï¤³¤ÎÅìÀ¾¥ë¡¼¥È¤Ï2024Ç¯12·î¤ËÍ¿ÅÞ¤ÎÀ°È÷°Ñ°÷²ñ¤Çºï½ü¤µ¤ì¤·¤Þ¤¤¡¢¸½ºß¤Ï¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¼¡¤ËÀâÌÀ¤¹¤ëÆîËÌ°Æ¡¢·ËÀî°Æ¤ÈÈæ¤Ù¤Æµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¡¢»ö¶ÈÈñ¤âºÇ¤â¹â²Á¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
ÆîËÌ°Æ¤ÏÂÀ¿ÁÅ·¿ÀÀî±ØÉÕ¶á¤ÇÅìÀ¾°Æ¤ÈÊ¬¤«¤ì¤ÆÅì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¸å¡¢¸Ì¤òÉÁ¤¤¤ÆÆî¤Ë¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ÆµþÅÔ±Ø¤Ë¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤äÅì³¤Æ»Àþ¤È¤ÏÄ¾¸ò¤¹¤ë·ÁÂÖ¤ÇÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Æî¿Ê¤òÂ³¤±¤¿¸å¡¢¶áµ¦ÆüËÜÅ´Æ»µþÅÔÀþ¾åÄ»±©¸ý±ØÉÕ¶á¤ÇÀ¾¤Ë¸þ¤¤òÊÑ¤¨¡¢·ËÀî¤ò²á¤®¤¿¸å¤Ë·ËÀî°Æ¤È¹çÎ®¤¹¤ë¡£
ÆØ²ì±Ø¡½¿·Âçºå±Ø¤Îµ÷Î¥¤ÏÌó144km¡¢³µ»»¤Î»ö¶ÈÈñ¤Ï5Ãû2000²¯±ßÄøÅÙ¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤¿¡£ÅìÀ¾°Æ¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢µ÷Î¥¡¢»ö¶ÈÈñ¤È¤â¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µÞ¥«¡¼¥Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎó¼Ö¤ÎÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£µþÅÔ»ÔÆâ¤òËÌÎ¦¿·´´Àþ¤¬ÄÌ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤
·ËÀî°Æ¤ÏÅìÀ¾°Æ¤ÈÊ¬¤«¤ì¤¿¸å¤âÆî²¼¤òÂ³¤±¡¢JRÀ¾ÆüËÜÅì³¤Æ»Àþ·ËÀî±Ø¤òËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎµþÅÔ±Ø¤ËÁêÅö¤¹¤ë±Ø¤È¸«¤Ê¤·¤ÆÅþÃ£¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆîÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¾¾°æ»³¼ê±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦¡£µþÅÔ±ØÉÕ¶á3°Æ¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤âÃ±½ã¤Ç¡¢ÆØ²ì±Ø¡½¿·Âçºå±Ø´Ö¤Îµ÷Î¥¤âÌó139km¤ÈºÇÃ»¤À¡£³µ»»¤Î»ö¶ÈÈñ¤â4Ãû8000²¯±ßÄøÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¡£
Åö½é¤Î3°Æ¡¢¸½ºß¤Î2°Æ¤È¤â¶ì¿´¤Îºî¤À¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éµþÅÔÉÜ¤äµþÅÔ»Ô¤Ê¤É¤Ï¿µ½Å¤Ê¸«Êý¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£Àè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Î·¡ºï¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼¿å¤Î¸Ï³é¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ÄÅÚ¤ÎÌäÂê¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ï·úÀßÃæ¤Î¸òÄÌ½ÂÂÚ¡¢¹â³Û¤Ê»ö¶ÈÈñ¤òÉéÃ´¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤¬Ê§¿¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤äÅ´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¤ÏÅÔ»ÔÉô¤ÎÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¿å¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¥·¡¼¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤Î¤ÇÃÏ²¼¿å¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÈ¯À¸¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£
µþÅÔ»ÔÆâ¤ÎËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¤ÏÃÏ²¼40m¤«¤éÃÏ²¼60m¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÎÂç¿¼ÅÙÃÏ²¼¤òÄÌ¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÃÏ²¼¿å¤â¤³¤Î¿¼¤µ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÂçÅÔ»Ô¤ÎµþÅÔ»Ô¤ÎÃÏ¾å¤Ë¿·´´Àþ¤òÉß¤¯¤³¤È¤Ï¤Þ¤ºÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£±èÀþ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎÎ»²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÏÃå¹©¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Àè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤òËÌÎ¦¿·´´Àþ¤¬ÄÌ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£µþÅÔÉÜ¤âµþÅÔ»Ô¤âJRÀ¾ÆüËÜ¤âËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ë¤ÏµþÅÔ»ÔÆâ¤Ë±Ø¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð´ûÂ¸¤ÎµþÅÔ±Ø¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ì¤ÐË¾¤Þ¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢·úÀß¤ò¶¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¡£
¢£µþÅÔ»ÔÆâ¤òÈò¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥¦¥ë¥È¥éC¡×
É®¼Ô¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¸½ºß·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥È¤ò¤µ¤é¤ËÀ¾Â¦¤Ë¤º¤é¤·¤Æ¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤òÈò¤±¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£
µþÅÔÉÜÆâ¤Ç¤ÏÆîÃ°»Ô¤äµµ²¬»ÔÉÕ¶á¤òÆî²¼¤·¡¢JRÀ¾ÆüËÜ»³±¢Àþµµ²¬±ØÉÕ¶á¤ÇÆîÅì¤Ë¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ÆÄ¹²¬µþ»Ô¤òÄÌ¤ê¡¢È¬È¨(¤ä¤ï¤¿)»ÔÉÕ¶á¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¾¾°æ»³¼ê±ØÉÕ¶á¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¼Â¤ÏÌó5km¤Û¤ÉµþÅÔ»Ô¤ÎÀ¾µþ(¤Ë¤·¤¤ç¤¦)¶èÉÕ¶á¤òÄÌ¤ë¤Î¤¬ÆñÅÀ¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÀ¾¤ò¹Ô¤¯¤ÈÂçºåÉÜ¹âÄÐ»ÔÉÕ¶á¤òÄÌ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£Â¾¤ÎÉÜ¸©¤òÄÌ¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÀ°È÷Èñ¤ÎÉéÃ´³Û¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤¿¤¤¡£µþÅÔ»Ô¤Ë¤Ï¤³¤Î5kmÊ¬¤Ï²¿¤È¤«Ç§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£
·ËÀî°Æ¤Î·ËÀî±Ø¤Î¤è¤¦¤ËËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎµþÅÔ±Ø¤ËÁêÅö¤¹¤ë±Ø¤ÏJRÀ¾ÆüËÜÅì³¤Æ»Àþ¤ÎÄ¹²¬µþ»Ô¤¬¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ¤Î¤Û¤¦¤¬ÊØÍø¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î±Ä¶È¤òJRÀ¾ÆüËÜ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¼«¼Ò¤ÎºßÍèÀþ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
É®¼Ô¤Î½¤Àµ°Æ¤Ïµ÷Î¥¤¬Ìó142km¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅìÀ¾°Æ¤ò¤â¤È¤Ë1kmÅö¤¿¤ê¤Î»ö¶ÈÈñ¤¬363²¯±ß¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÁí»ö¶ÈÈñ¤Ï5Ãû1546²¯±ßÄøÅÙ¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÀ¾Â¦¤òÄÌ¤ë¥ë¡¼¥È¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿¾®ÉÍ¡¦ÉñÄá¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤ÆµþÅÔÉÜÉñÄá»Ô¤òÄÌ¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¤µ¤é¤Ëµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ö¶ÈÈñ¤Ï¹â³Û¤È¤Ê¤ë¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¿·´´Àþ¤ÎÂ®Ã£À¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¡¢±èÀþ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¤â¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¼«ÂÎ¤ÏÉ¬Í×¤À¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤ÎÍ×µá¤òËþ¤¿¤¹°Æ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤°Ê¾å¤Ï´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÍøÍÑ¼Ô¤¬ÉÔÊØ¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°Æ¤ÇÂÅ¶¨¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
