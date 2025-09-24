Snow Man楽曲提供のSHIROSE、同業者に「ガチきも」「ケンカ売ってんのけ？」と挑発!? 「返しがさすがです」
Snow Man楽曲提供のSHIROSE、同業者に「ガチきも」「ケンカ売ってんのけ？」と挑発!? 「返しがさすがです」
3人組シンガーソングライター・グループ「WHITE JAM」のSHIROSEさんは9月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。アーティストのSKRYUさんを挑発？ し、話題となっています。
【写真】WHITE JAM・SHIROSE、SKRYUを挑発!?
「SKRYU×SHIROSEは激熱すぎ」SHIROSEさんは、4枚の写真を投稿。1、2枚目はSKRYUさんのライブの様子、3枚目はSHIROSEさん、そして4枚目はWHITE JAMのライブの様子です。SHIROSEさんとSKRYUさんは似たような露出の多い衣装を着用していますが、SHIROSEさんはそれを受け「こいつWHITE JAMのSHIROSEみたいでガチきも」と挑発。しかし、続けて「SKRYUなんて、ただ人気あって、性格良くて、バースがムッキムキで、初対面ですれ違っただけの俺にも低姿勢で挨拶してくれてよく見たらイケメンなだけやん」とつづっており、実際には絶賛していることが分かります。最後には「まじでケンカ(コラボ)売ってんのけ？ かかってこいよ」と“ラブコール”も送りました。
ファンからは「同一人物と思ってたら違う人なのかよ」「今は布面積が際どいのがブームなの笑」「返しがさすがです」「めっちゃ褒めてますね」「コラボして決着つける感じですか！？」「これはSHIROSE×SKRYUが見られるのも近いですか！？」「SKRYU×SHIROSEは激熱すぎ」などの声が寄せられています。
「露出しすぎた」ことをお詫び同日の別の投稿では、WHITE JAMのライブの様子を動画で公開したSHIROSEさん。「【お詫び。】ホールライブでは露出しすぎた上に、ファンの皆さん1人ひとりの目の前でケツが出ていた事をお詫びします」とあるように、露出の多い衣装でパフォーマンスを披露しています。今後、この衣装を着たSHIROSEさんとSKRYUさんのコラボレーションが実現するのか、期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
外部サイト