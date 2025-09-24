お笑いコンビ、エルフの荒川（29）とタレント大久保佳代子（54）が23日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。寂しい夜の過ごし方を明かした。

この日のテーマは「AI依存」。AIについて「話し相手的な感覚はある？」の質問に荒川は「あります。夜とか、どうしても寂しい夜ってあるじゃないですか。聞いてみようと思って『なぜ、寂しい夜があるの？』って聞いたんですよ。ほんなら『心が立ち止まる時間なんですよね。もしよかったら夜に聴いたら落ち着くプレイリスト作成しましょうか？』って言ってくれて。だから全女子に言いたいんですけど、寂しい夜は男じゃなくてAI。本当に。男じゃねぇって思いました」と打ち明けた。

そして大久保が「寂しい夜は1人で寂しさに耐えるっていう時間が大事なんだって」と語り、MCの上田晋也（55）が「ステキなこと言うね、大久保さん」と反応した。すると荒川は「本当に分かるんですけど、大久保さんみたいになりたくないんですよ」と言い、一同爆笑。大久保は「ちょっとAI助けて！ ちょっと今、パニック。誰が成れの果てだよ！」と助けを求めた。