歌手大黒摩季（55）が現在制作中のニューアルバム「55 RED」から「カカオdeサルサ」「SHINE ON ME☆」が10月1日、同時先行配信リリースされることが24日、分かった。

「カカオdeサルサ」は、製菓会社「明治」とコラボし、カカオの啓発ために制作した曲。サルサの軽快なリズムに乗って“カカオ誕生”のストーリーを歌いう。続編も用意されているという。ライブでは、オルケスタ・デ・ラ・ルスのパーカッションメンバーをサポートに、キッズダンサーやカールおじさんが登場。ラテンコーナーを盛り上げている。

「SHINE ON ME☆」は“ココロとカラダの美と健康と豊かさ”の真の調和を追求し続けるDstyle groupのオリジナルソングとして制作。女性を鼓舞する歌詞を、80年代を感じさせるダンサブルなビートに乗せている。同曲はライブ後半に、会場一体となってさらにボルテージを上げている。

この2曲は現在開催中の全国ツアー「MAKI OHGURO LIVE TOUR 2025−55 RED−」でも披露されている。配信中の「Mira mira mira」を含め、アルバムリリースを前に、3曲が先行配信されることになる。