¡Ú£Í£Ì£Â¡Û£Ð£Ó¿Ê½Ð¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¡×
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡££²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ò£´¡½£³¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡¢£²£´Æü¡ÊÆ±£²£µÆü¡Ë¤Ë¤â£²£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡£¸²ó¤ËÆó»àËþÎÝ¤«¤é£³ÈÖ¡¦¥Í¡¼¥é¡¼¤¬º¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î£³ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆµÕÅ¾¡£Î¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î£µ£¸ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï£³ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¤³¤Î³¹¡¢¤³¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ìë¤Ï¤¤¤¤Ìë¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡×¤È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¸åÈ¾Àï¤«¤é¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê²ñÄ¹ÉÕ¤ÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££¸·î¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬ÇØÈÖ¹æ¡Ö£µ£±¡×¤Î±Êµ×·çÈÖ¤ÈÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò½Ë¤¦¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤òÄÏ¤á¡×¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¤òÂº·É¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥Õ¥ê¥ª¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Í£Ì£Â¸ø¼°¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤È¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬¤Ä¤¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¿»Æ©¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½é¤á¤Æ¥ì¥Õ¥È³°Ìî¤ËµðÂç¤Ê¥Ð¥Ê¡¼¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀï¤¤¤ÇÂÎ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤âÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÌÏÈÏ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¡£¤½¤ÎÀº¿À¤Ï³Î¼Â¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£