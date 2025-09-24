aespa・カリナ、“無欠点美貌”に視線集中！小顔際立つ爽やかルックでミラノに出国【PHOTO】

aespaのカリナが、爽やかな秋空のような姿でファンを魅了した。

【写真】カリナ、非現実的な“マネキン体型”に視線集中

カリナは9月24日午前、自身がブランドアンバサダーを務める「PRADA（プラダ）」のファッションショーに参加するため、仁川（インチョン）国際空港を通じて、イタリア・ミラノに出国した。

カリナは、淡いスカイブルーのジップアップジャケットが目を引く爽やかなスタイリングで空港に姿を現した。オーバーサイズのシルエットが、リラックス感とトレンド感を同時に漂わせている。

（写真提供＝OSEN）カリナ

ボトムスにはダークグレーのプリーツミニスカートを合わせ、クラシックなスクールルックの魅力を引き出した。足元はブラックのニーハイブーツでシックにまとめ、コーディネートに洗練されたムードを加えた。

また、艶やかな黒髪のロングヘアを自然に下ろし、小顔が際立つ清楚で優雅な雰囲気を完成させた。

（写真提供＝OSEN）カリナ

インスタグラムの個人アカウントで2200万人のフォロワーを誇るカリナは、SNS上でも強大な影響力を持つ存在だ。歌手としては独自の音色とパフォーマンス力、そしてグループのリーダーとしてのカリスマを兼ね備えており、aespa独自の世界観を最も体現する存在として、グループのアイデンティティを確立する中心的役割を果たしている。

なお、カリナが所属するaespaは10月4日・5日の福岡公演を皮切りに、東京（10月11日・12日、11月8日・9日）、愛知（10月18日・19日）、バンコク（11月15日・16日）、大阪（11月26日・27日）などアジア各国で全15公演のアジアツアーを開催する予定だ。

◇カリナ（KARINA） プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。