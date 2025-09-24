「土器田」はなんて読む？簡単そうで難しい...！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「土器田」はなんて読む？

「土器田」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、3文字の岩手県の地名です。 いったい、「土器田」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「どきた」でした。 土器田は、岩手県奥州市水沢に位置しています。 そんな土器田のある奥州市は、全国的な知名度と実績を持つ「前沢牛」や、甘さと酸味のバランスが絶妙で、深いコクがあるのが特徴の「江刺りんご」が有名です。 ちなみに、南部鉄器や岩谷堂箪笥などの工芸品も有名で、特に南部鉄器の鉄瓶は、同市出身で米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が、自身のSNSに投稿したことがきっかけで世界中から注文が殺到したそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

ライター Ray WEB編集部