◆イースタン・リーグ ヤクルト２―８巨人（２４日・戸田）

巨人の育成ドラフト２位・堀江正太郎投手が、２軍公式戦デビューを果たした。イースタン・ヤクルト戦に８回から登板し、２回２安打２失点（自責０）だった。

８回は１番からの好打順を１１球で３者凡退に封じたが、９回は先頭に初安打を浴び、その後は失策やボークが絡んで２点を失った。それでも直球の最速は１５０キロを計測し、カーブ、スライダー、チェンジアップなど多彩な球種でストライクを奪い、才能の片りんを見せた。

試合後は「投げるという部分では悪くなかった。ある程度、自分の球を投げることができたのかなと思います」と語った一方、「投げる以外の部分のフィールディングで点を取られてしまった。（２軍投手コーチからは）『２軍で投げるなら、投げる以外のことをもう少し隙がないように、大切にしていった方がいい』と言われました」と反省も口にした。

◆堀江 正太郎（ほりえ・しょうたろう）２００６年１０月８日、東京都生まれ。１８歳。小学４年から野球を始め、中学時代は東東京ポニーに所属。文星芸大付では１年秋からベンチ入り。２年夏の栃木大会では全５試合に救援登板して甲子園出場。２年秋からエース。１８７センチ、８８キロ。右投右打。