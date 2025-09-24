¡Ö¿Í¤Ë¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤²÷´¶¤Ê¹Ô°Ù¡×¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡õ¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤¬¶ØÃÇ¤Î¹ðÇò¡ª¡§¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ
¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ¢ö¡× (Ëè½µ²ÐÍË¿¼Ìë2»þ)¡£
9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¸¥§¥ó¥¬¥È¡¼¥¯¤Ç¶ØÃÇ¤ÎËÜ²»¤¬ßÚÎö¡ª¡©
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¿Í¤Ë¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤²÷´¶¤Ê¹Ô°Ù¡×¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó&¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤¬¶ØÃÇ¤Î¹ðÇò
»£¤ì¹â¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤¿°Ù¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç¥ª¡¼¥¤¥·¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¼ÁÌä¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÈ´¤¤¤ÆÅú¤¨¤ë¥¸¥§¥ó¥¬·Á¼°¤Î¥È¡¼¥¯´ë²è¡£Éé¤±¤¿¤Û¤¦¤Ë¤ÏÈ³¥²¡¼¥à¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤¬Éé¤±¤¿¤éÎëÌÚ°¦Íý¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬Éé¤±¤¿¤é¥ª¡¼¥¤¥·¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥é¡¼¥à¥Ü¥¤¥¹¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥ª¡¼¥¤¥·¤¬ºÇ½é¤Ë°ú¤¤¤¿¤ªÂê¤Ï¡Ö¥µ¥µ¥¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¡Ë¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¡£
¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤°¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¦¤È¤³¡¢¤¹¤°¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤³¡×¤È²óÅú¡£Êâ¤¯¤Î¤¬Â®¤¯¡¢ÌÜ¤òÎ¥¤¹¤È¤É¤³¤«¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ñ¤¬Ñ³¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤È¤Ï·ë¹½¿©¤Ù¤ë¤È¤³¡£°Õ³°¤È¤ï¤ó¤Ñ¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬°ú¤¤¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡ÖÎëÌÚ°¦Íý¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´Ø·¸¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¡£
Á°²ó¤«¤é¡Ö¤¢¤ä¤·¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥¤¥·¤È¥¹¥º¥¤Î´Ø·¸¡£¥ª¡¼¥¤¥·¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤¬¡¢¥µ¥µ¥¤Ï¡ÖWikipedia°ú¤¤¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉÔËþ¤ÊÍÍ»Ò(¾Ð)¡£
¥ª¡¼¥¤¥·¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÂº·É¤·¤Æ¤ë¤·¡¢ÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤ä¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤²÷´¶¤Ê¹Ô°Ù¡×¡£
¥ª¡¼¥¤¥·¤Ï¡¢SNS¤Ç¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿°¸ý¤äÈðëîÃæ½ý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²èÌÌ¤Þ¤ÇÊÝÂ¸¤·¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Î¹¥¤¤ÊÀ¼Í¥¤ËÀäÂÐ³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¤ó¤Í¤ó¡¢¤³¤¤¤Ä¤Î¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¼è¤Ã¤¿¤ó¤Í¤ó¡£¤É¤ó¤Ê´é¤¹¤ó¤Í¤ä¤í¡×¤È¡¢²ù¤·¤µ¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¤Ü¤¯¤â»£¤ë¤ï¡×¤È¶¦´¶¡£¥¢¥ó¥Á¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÀäÂÐ¤ËÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¾¡×¡ÖÀäÂÐ¤³¤¤¤Ä¤é¤¬Ó¹¤ë¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¡¢¥¢¥ó¥Á¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò°ú¤¤¤¿ºÝ¤Ë¥¸¥§¥ó¥¬¤¬Êø¤ì¤ÆÇÔËÌ¡ª È³¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎëÌÚ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿ËÜ²»¤È¤Ï¡Ä¡ª¡©
