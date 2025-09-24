「保育園やめたらしい」娘の人事ニュース風コメントが大バズ「腹抱えて笑った」【ママリ】

「Kくん、保育園やめたらしいよ？」5歳娘の新年度人事報告に1.8万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

なおキち(@hubby_naokichi)さんの投稿です。春は進級や進学などで、子どもたちの環境も変わる季節ですね。わくわくとドキドキを抱え、新年度を迎える方もいるのではないでしょうか。





なおキちさんはある朝、5歳の娘さんから「Kくん、保育園やめたらしいよ？」と神妙な面持ちで伝えられ、思わずふき出してしまったそう。まだ進学について知らない娘さんのかわいい表現に、ほっこりさせられるエピソードです。

PIXTA

娘より、今朝の人事報告。



「Kくん、保育園やめたらしいよ？小学校に行くんだってさ。」



小学校入学おめでとう！Kくん！

「Kくん、保育園やめたらしいよ？」という人事報告に一瞬「どうしたんだろう？」と驚きましたが、「小学校に行くんだってさ」と続く言葉で思わず笑顔になりました。まだ進学の経験がない子どもたちにとっては、「突然お友達がやめちゃった」と感じるのでしょうね。



この投稿には「まさに人事報告😂」「娘さま、めっちゃかわいいですね😂」といったコメントが寄せられていました。ときに子どもたちの言葉選びには驚かされ、ほっこりしますね。5歳の娘さんによる人事報告風の表現に、温かい気持ちになる素敵な投稿でした。娘さんも来年は小学校へ転職(進学)だそうで、成長が楽しみですね！

4歳児「またやってる！」ママに叱られた後の返答に22万いいね

アコたん＊(@akotanbabytan)さんの投稿です。子どもは話を聞いているようで全然聞いていなかったり、逆に聞いていないと思いきやしっかりと聞いていたりしますよね。



アコたん＊さんは、電車の中でママに注意される4歳ぐらいの男の子を見かけたそう。これまで何度も同じことで注意されている様子の男の子。その子の口から出てきたのは、予想もしない言葉でした。

リュックの肩紐をカジカジ噛んでる推定4歳男児にお母さんが「あっ！またやってる😡昨日パパに言われたでしょ！パパなんて言ってた！？」と注意したら

「パパ、うまれてきてくれてありがとって、ねるまえにいってた」

とまさかの返答でお母さん笑ってるし女性専用車両内にマイナスイオン大量発生中。

リュックの肩ひもを噛んでいたという男の子。つい前日にパパからも注意をされていた様子。パパに何と言われたのか思い出させたところ、男の子が話したのは「生まれてきてくれてありがとう」という言葉でした。叱るつもりで聞いたのに、まさかのほっこりすぎる返答に、ママが思わず笑ってしまった気持ちはよく理解できますよね。



この投稿には「この返しは尊い」「なんて幸せなんでしょう」といったコメントがついていました。偶然居合わせた電車内でこんなやりとりを聞いたら、みんな幸せな気持ちになれるでしょう。



家族からの愛に包まれている男の子を見て、ほんわかした空気に包まれたはず。リュックの肩ひもをかむクセが直るにはもう少しかかりそうですが、思いがけず家族愛を再確認できた、幸せあふれるエピソードでした。

2歳の全力かくれんぼに1万8千いいね

2歳の女の子のママ、ねたろう☺︎🍑2y(@srj_mama)さんの投稿です。かくれんぼといえば見つからないように上手に隠れるのがミソですが、娘さんが隠れたのはまさかの場所でした。



「何でそこ？」と思わずツッコミたくなる面白い1枚ですよ。

©︎srj_mama

２歳、全力のかくれんぼを置いておきます

椅子のクッションを剥がし、頭だけ隠している娘さん。娘さん本人としては、しっかり隠れているつもりなのかもしれません。しかし、どう考えても収まりきれていない姿が、なんともかわいらしいショットです。



この投稿には「かわいすぎて発作出る！」「癒される」というコメントのほか「全然わからなかった」「カバンの中？」というコメントも。あまりに堂々と見えているので、逆に気付かない人もいたようです。確かに先入観なしで見てみると「カバンかな…？」と思ってしまうかもしれませんね。



子どもの日常を切り取った写真はいい記念になるとともに、幸せなエピソードまで思い起こさせますよね。子どもの成長はあっという間。大人にはない純粋さや、一生懸命なシーンも写真に残しておくと、いい思い出になりそうですね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）