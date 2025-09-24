シーズン終盤の個人タイトル争いといえば、露骨な敬遠合戦や残り試合を休んで逃げ切りを図るなど、ファンが素直に祝福するのを躊躇うようなものも少なくない。その一方で、ケガを押して強行出場したり、休むことなく最後まで出場した結果が吉と出て、タイトルに価値ある彩りを添えた、ポジティブな選手も存在する。【久保田龍雄/ライター】

三振かホームランでいいからな

肉離れで「今季絶望」とされながら、強行出場した試合で代打満塁本塁打を放ち、初の本塁打王に輝いたのが、オリックス・T‐岡田だ。

2010年、プロ5年目の岡田は、8月22日のロッテ戦でいずれも同点弾となる2本塁打を記録し、シーズン前の目標だった30本塁打を実現。その後、9月3日までに2本上積みし、本塁打王のタイトルも見えてきた。

だが、好事魔多し。9月8日のロッテ戦でフェンス直撃の安打を放ち、二塁を狙った際に左太もも裏肉離れを発症。全治6週間と診断され、残り15試合の出場は絶望的となった。

この時点で2位・多村仁志（ソフトバンク）に7本差をつけ、よほどのことがない限り、タイトルは確実と思われたが、野球は何があるかわからない。

そんな不安を払拭すべく、岡田彰布監督は登録抹消せず、「三振かホームランでいいからな」と、ここ一番での代打要員として岡田をベンチ入りさせた。

そして、負ければ優勝の可能性が消滅する9月16日の西武戦、8回にカラバイヨのタイムリーで3対3の同点に追いついたオリックスは、なおも2死満塁のチャンスに、「代打・岡田」が告げられる。

「どこに打っても走らんでええ」と岡田監督に送り出された22歳の若き主砲は、スタンドの大歓声を受けて、カウント2-0からグラマンの3球目をフルスイング。快音を発した打球は、決勝満塁本塁打となってスカイマークスタジアムのバックスクリーン左に飛び込んでいった。

痛みが残る足に負担がかからないように、ゆっくりダイヤモンドを1周したヒーローは「（この数日間）ベンチで試合を見てて、出たい気持ちとケガした自分への苛立ちで歯痒かった。何とか貢献できて良かった。今日は興奮して寝るのが遅くなるかも」と喜びを爆発させた。

結果的にこのシーズン33号がモノを言って、山崎武司（楽天）に5本差で、王貞治以来48年ぶりとなる22歳の本塁打王が誕生した。

ベンチに戻ってきた上林に「ありがとう」

消化試合の登板を回避して全日程を終えれば、そのまま最高勝率のタイトルを獲得できたのに、あえても最終戦に志願登板した結果、あわやタイトルが幻と消えかかる二転三転のドラマを体験したのが、ソフトバンク時代の千賀滉大だ。

2017年、すでに13勝4敗の勝率.765をマークしていた千賀は、規定投球回不足ながら、最高勝率の「13勝以上」という条件もクリアしていたので、消化試合に登板せず、タイトルを確定させる手もあった。

だが、前回登板した9月25日の楽天戦で7失点と打ち込まれたことから、「不調のままCSを迎えたくない」と、10月6日のオリックス戦に志願して先発した。規定投球回数まであと6イニングというのも理由のひとつだった。

ところが、初回に小谷野栄一に先制タイムリーを許し、5回にも若月健矢、T-岡田に連続被弾、0対3とリードを広げられる苦しい展開となった。

味方もその裏、中村晃のソロで1点を返したが、あとが続かない。6回3失点で降板した千賀は、このまま負け投手になると、勝率も.722となり、2位のチームメイト・東浜巨（.762）に抜かれてしまう。千賀自身も「（タイトルは）ないと思っていた」と半ば覚悟した。

ソフトバンクは7回に中村の犠飛で1点差に追い上げたが、もう1点が取れず、試合は2対3のまま9回へ。逃げ切りを図りたいオリックスは、守護神・平野佳寿を投入してきた。

あとがなくなったソフトバンクは、1死から中村が安打で出塁も、次打者・松田宣浩は遊ゴロに倒れ、あと1人となった。

そんな追い詰められた状況で、救世主が現れる。2死二塁から上林誠知が平野の初球を右前に運び、中村の代走・川島慶三が同点のホームイン。この瞬間、千賀の黒星は消え、最高勝率のタイトルも確定した。ハラハラドキドキしながら戦況を見守っていた千賀も、思わず万歳して喜び、ベンチに戻ってきた上林に「ありがとう」と感謝の言葉を贈った。

周囲に感謝

防御率4点台でリーグ最多勝という、あまり名誉ではない珍記録をシーズンラスト登板で免れたのが、西武・多和田真三郎だ。

9月11日のオリックス戦でハーラーダービー単独トップの14勝目を挙げた多和田だったが、この時点で防御率は、規定投球回に達した投手の中でワースト2位の4.14。1985年の佐藤義則の4.29以来、33年ぶりの防御率4点台の最多勝投手が生まれるか、コアなファンの注目を集めていた。

そんななか、多和田は9月18日の日本ハム戦を7回途中自責点1で15勝目を挙げると、同24日の楽天戦も、白星こそつかなかったが、7回途中自責点1と2試合続けて好投。この結果、防御率も3.94と、ようやく4点台から脱出した。

そして、シーズンラスト登板となった10月1日の日本ハム戦、失点いかんによっては、また4点台に逆戻りという正念場の試合で、多和田は8安打を許しながらも、8回を自責1の粘投。2位のチームメイト・菊池雄星に2差の16勝目を挙げるとともに、防御率も3.81（リーグ8位）まで良化させた。

プロ3年目の初タイトル実現に、多和田は「状態のいいときも悪いときも、野手の方、中継ぎ投手の方に助けられて感謝しています。シーズンを通してバッテリーを組んだ森友哉にアドバイスを貰いながら獲れた賞だと思います」と周囲に感謝していた。

