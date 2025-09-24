アクアレーベルの新作シートマスク♡毛穴悩みに速攻アプローチ！

忙しい毎日でもスキンケアはしっかりしたい、でも時間はかけられない。そんな大人女性にぴったりの新作が「アクアレーベル」から登場します。2025年10月21日(火)より発売される「オールインワンシートマスク(モイストスムース)」は、毛穴悩みにアプローチしながらたっぷりのうるおいを与える頼れる存在。1品で5役を叶え、わずか3分でなめらかな肌へ導いてくれる注目のシートマスクです。

毛穴ケアと時短を叶える1品5役

「アクアレーベル オールインワンシートマスク(モイストスムース)」は、ふきとり洗顔・化粧水・乳液・美容液・マスクの5機能を兼ね備えた便利なアイテム。

28枚入りの大容量タイプで、価格はノープリントプライス。密着感のあるストレッチシートが肌を包み、ながらケアも可能です。

わずか3分で速攻ケアが完了するので、朝の準備や夜のリラックスタイムにぴったりです。

成分重視派に嬉しい贅沢な配合

毛穴・キメ整え成分「グリシルグリシン」をはじめ、「グルタチオンGL※1」「トリメチルグリシンGL※2」「コラーゲンGL※3」「Wヒアルロン酸※4」といった美容成分を贅沢に配合。

さらに、資生堂独自の分析技術から発見された「浸透美容アミノ酸※5」も配合し、毛穴の目立たないなめらかな“たまご肌”を目指せます。

香りはハーバルローズ。心までほぐれるような使い心地で、毎日のスキンケアを特別な時間に変えてくれます♡

※1 グルタチオン、グリセリン（保湿）

※2 ベタイン、グリセリン（保湿）

※3 水溶性コラーゲン、グリセリン（保湿）

※4 アセチル化ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na（保湿）

※5 D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン（うるおい保持成分）

毛穴ケアを日常の習慣に

シートマスクが特別ケアから日常使いへとシフトする中、アクアレーベルの新作はまさに現代女性のニーズに寄り添ったアイテム。

大人の毛穴悩みにアプローチしながら、時短も叶えてくれるオールインワン設計は、忙しい日々に心強い存在です。毎日続けやすい処方とたっぷりのうるおいで、健やかな肌をキープ。

今年の秋は、アクアレーベルのシートマスクで自分の肌と向き合うひとときを過ごしてみませんか。