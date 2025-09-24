現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

岡山天音「桶に頭を突っ込んで死んだ春町の本を、桶に並べて売るという蔦重の発想は正直…」

ドラマには江戸時代を彩った戯作者や絵師らが多く登場します。

25年9月23日、ドラマ内の登場キャラクターである江戸在住の“外交官”であり当代一の“覆面”戯作者・朋誠堂喜三二を演じる尾美としのりさん、京ゆかりの大“地本問屋”・鶴屋喜右衛門風間俊介さんが、ゆかりの地、愛知県西尾市・岩瀬文庫にて、取材会を開催しました。

今回、そこでのお二方のコメントをお伝えします。

尾美としのりさん＜朋誠堂喜三二／ほうせいどうきさんじ（平沢常富／ひらさわつねまさ）役＞コメント

朋誠堂喜三二を演じるにあたり、インターネットなどでも喜三二さんについていろいろ調べましたが、実際に古書を手に取ることができて、本当に貴重な経験をさせていただきました。

『べらぼう』の撮影前に、こういう古書に触れておきたかったという気持ちが強いですが、まだ撮影が続いていますので、この経験を腹に落として頑張りたいと思います。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

岩瀬文庫には古書が保存され、こうして皆さんが手に取って見ることができて、すごくいい環境だなと思います。本当にたくさんの蔵書が素晴らしいので、今回の経験をうまく生かして教養豊かになれたらいいなと思います。

『べらぼう』出演のオファーをいただいた時は、大河ドラマに出ると親戚や友人がすごく喜んでくれるので楽しみだな、という気持ちでした。でも喜三二さんを演じるにあたり、彼はインテリなのでちょっと困ったなあと思いました（笑）。

一番気を付けたのは、喜三二さんは明るく楽しんで生きている方だと思ったので、とにかく僕自身が楽しんで演じることです。視聴者のみなさんにも楽しんでいただけたらと思います。

今後の『べらぼう』は、これから葛飾北斎、写楽などビッグネームがどんどん登場します。放送はまだまだ続きますので、日曜日は大河ドラマ『べらぼう』をぜひご覧いただけたらと思います。

風間俊介さん＜鶴屋喜右衛門／つるやきえもん役＞コメント

江戸時代からずっとこの古書は生き続けていて、僕は『べらぼう』の世界で本と関わってきていますが、今この瞬間、とてもテンションが上がっています。

身近に感じると急にこんなに面白くなるのか！という体験をさせていただき、西尾の方々がうらやましいです。僕もまたいつかもう一度来たいなと思いました。

岩瀬文庫に足を運ばれる方々が増えていると聞き、勝手ながらうれしく思っています。本を大事にしている気持ちを共有でき、皆さんが作品を実際に見たいと思ってくださっていることがすごくうれしいです。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

最初に大河ドラマに出演したのは江戸後期を描いた『西郷どん』。次は『麒麟がくる』で、これから江戸がやってくる時代でした。『べらぼう』は江戸のど真ん中、戦がない時代。大河ドラマは大きく時代がうねる瞬間を描くことが多く、どんな物語になるのだろうと飛び込んでいきました。

江戸の商人たちの戦いは令和の世の私たちにも通じ、ワクワクしながら演じさせていただきました。本当に鶴屋さんがいい人になって、仲間になってよかったなと思っています（笑）。

今『べらぼう』の世界では、娯楽に規制や締め付けが起きています。どこか現代と通じるものを感じながらも、ドラマは皆さんの心の余裕の元に成り立っていると思っているので、人生に必ずしも必要ではないかもしれないけれど、楽しみがあふれている時代であってほしいという願いを込めてお届けしたいです。

ぜひ大河ドラマ『べらぼう』をご覧ください。

尾美さん、風間さんがご覧になった古書

◆朋誠堂喜三ニ

（１）『長生見度記』（ながいきみたいき／朋誠堂喜三ニ作・恋川春町画）

（２）『吉原細見 饒の貢』（よしわらさいけん ゆたのみつぎ／耕書堂版・喜三ニ序文）

（３）『文武二道万石通』（ぶんぶにどうまんごくどおし／朋誠堂喜三ニ作・喜多川行磨）＊昭和2年複製

◆鶴屋喜右衛門

（１）『作者胎内十月図』（さくしゃたいないとつきのず／山東京伝作・北尾重政画）＊鶴屋版

（２）『三歳図絵稚講釈』（さんさいずえおさねこうしゃく／山東京伝作・北尾重政画）＊鶴屋版

（３）『忠臣水滸伝』（ちゅうしんすいこでん／山東京伝作・北尾重政画）＊蔦屋と鶴屋の共同出版



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。